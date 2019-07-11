「貓咪頸枕」自動上身按摩模式On！　自帶呼嚕音效恆溫不斷電

▲「貓咪頸枕」自帶呼嚕嚕、震動效果。（圖／飼主孫小花授權提供，下圖）

寵物小組／採訪報導

認真工作同時還可以享有「貓咪頸枕」服務！新北市虎斑喵「虎虎」是個小黏人精，常常跑到馬麻的肩膀上，將自己當成「頸枕」。有趣的是，這個頸枕還自帶呼嚕嚕音效以及震動按摩服務，讓人即使覺得重也捨不得離開！

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▲頸枕服務請稍候，虎虎充電中。

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從照片中可以看到，虎虎爬上媽咪肩膀後，喬好姿勢便化身為「頸枕」，用呼嚕嚕音效加上獨特的震動模式，幫媽咪按摩紓壓，同時還可以療癒人心！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，虎虎非常的黏人，無論是人吃飯、上廁所、打電動還是睡覺，牠都喜歡黏在人身邊，因為椅子比較低的關係，虎虎也常趁人工作時爬到身上休息，「雖然久了會有一點重，但牠逗趣的小舉動還是讓人感到很窩心！」

▲黏人虎虎喜歡跟媽咪一起睡覺。





▲虎虎常有一些逗趣小舉動。

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飼主將「虎虎頸枕」照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，瞬間引來大批貓奴羨慕按讚，也有人逗趣留言，「不適合長期使用」、「老闆，請問怎麼賣，來兩打」、「好貓體工學的頸墊」、「已羨慕！」、「恆溫不斷電系統」、「還附加山竹按摩器」、「冬天一定很暖～」、「哪裡買的幫忙我買一打謝謝」、「喵喵圍巾」。

▲虎虎賣萌中。

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