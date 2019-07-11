ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

跟馬麻搶床！大膽金毛前肢抱緊「後腿勾不到」　30秒後目的達成

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者吳鎮良／採訪報導

成功的果實永遠屬於努力不懈的人。宜蘭飼主陳惟杉家中有隻黃金獵犬寶寶，目前一歲的牠活潑又愛玩，而且做任何事都非常有毅力。這天牠當著馬麻的面，想要跳上床去霸占，結果因為後腳勾不上去，以至於卡在原地許久，還好最後牠腦袋一轉、換個方式，終於成功了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主陳惟杉日前在臉書寵物社團「黃金獵犬大聯盟」PO出一段影片並註解說道，「好拙...爬不上去？想霸佔我的床了。」畫面中，金毛寶寶為了想跳上床，使出了九牛二胡之力，但仔細一看，牠只有上半身有在床上，下半身則是穩穩地踩在地板上，不論腳怎麼抬，就是上不去。

跟馬麻搶床！金毛「後腿勾不到」。（圖／臉書粉專「悅來villa宜蘭泳池民宿」提供）

請繼續往下閱讀...

▲阿金寶寶想跳上床，後腳卻上不去。（圖／臉書粉專「悅來villa宜蘭泳池民宿」提供，下同）

跟馬麻搶床！金毛「後腿勾不到」。（圖／臉書粉專「悅來villa宜蘭泳池民宿」提供）

▲最後換到另一邊就跳上去了。

看到愛犬一臉努力的模樣，卻遲遲上不去，在一旁拍攝影片的馬麻忍不住笑出聲。她說，「平時我出門時，忘記拿東西，回房間都匯發現，牠會趁我們不在房間爬上床，當天牠當著我的面硬要爬上床，爬了很久爬不上去...明明身長夠！但就是腳勾不到...不過牠後來換另一邊一躍就上去了。」

目前一歲大左右的寶寶（小名：咕嚕寶）是隻帥氣的黃金獵犬，挑食的牠寧可餓到吐出胃酸，也不吃自己討厭的食物，有時也常常「狗來瘋」，做些讓人摸不著邊的事情。除此之外，寶寶也是宜蘭悅來villa民宿的店犬，只要看到客人進來，就會開心地上前去迎接喔！

跟馬麻搶床！金毛「後腿勾不到」。（圖／臉書粉專「悅來villa宜蘭泳池民宿」提供）

▲▼寶寶個性活潑又愛玩，而且非常堅持。

跟馬麻搶床！金毛「後腿勾不到」。（圖／臉書粉專「悅來villa宜蘭泳池民宿」提供）

這段鍥而不捨的影片目前已累積700多個按讚數，許多網友看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈哈是後腳無力嗎？」、「好無奈的表情」、「感覺牠好忙阿～」、「好想放張矮凳子給牠」、「馬麻幫一下啦」、「孩子加油！你一定可以的」、「汪：等偶上去，泥就知道了！」、「明明就很大枚了，卻還是baby的姿勢」、「仍須再加強，努力爬」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 黃金獵犬阿金金毛搶床宜蘭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後..

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：..

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無..

全球獨家阿金爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功..

80kg高加索腿太長...游泳狂踩地 網笑慘：大人..

黃金鼠縮玻璃罐「腿通電」狂震 爸：該不會是皮卡丘附..

馬麻比幾根手指就「汪幾聲」拉拉開啟計算技能：簡單啦

地心引力害的！椅縫流出一坨肉 7公斤胖喵：人家只是..

哀傷鬆獅犬躲角落泛淚凝視　只摸貓不摸牠：把拔變心惹

與「屎」的距離！屁柴為吃超叛逆　大聲頂嘴+狂咬籠子..

才剛偷走起司腸...媽轉頭見喵「捧著1碗米糕」傻眼..

跟馬麻搶床！大膽金毛前肢抱緊「後腿勾不到」　30秒..

白目柴咬嘴邊肉挑釁　薩摩耶「甜笑變臉」張嘴反攻：要..

南韓最大「狗肉市場」歇業！釜山政府霸氣協商　推動友..

爸拔泡溫泉...怕水掰咖狗「突然跳水」游到身邊　原..

爸爸回來了！白柴開飛機「搖尾送信」　網抓包：是想換..

哥花8小時打造「黑汪牙膏」！　牠驕傲露亮白美齒代言

大猩猩其實超愛開派對！研究︰不同家族會不定時聚會聯..

拜託讓我上去啦～萌金饋頭「擠眉弄眼」求情　網笑：表..

罐罐錢沒繳～貓奴神切6種廣播音　後勁太強笑爆網：壓..

台中妹租屋！閨蜜「睡她位置」被打醒…背浮紅手印　她..

肚子劇痛！12歲女童被揭「懷孕19週」...含淚曝..

富邦媒新總座谷元宏上任滿月　momo緊密串聯台灣大..

3000年木乃伊「捲髮超持久」　專家揭密：開心果油..

「西裝內褲」喻台灣、高雄　國民黨挨批為韓國瑜解套

台南楠西區老翁不慎跌落山坡　消防人員協助搬運送醫

才剛偷走起司腸...媽轉頭見喵「捧著1碗米糕」傻眼..

截肢男打悲情牌：都用同情眼神看我...狂邀女大生　..

楊丞琳被求婚成功　「最佳前男友」小鬼獻飛吻：替你們..

楊丞琳看來比李榮浩更幼齒！6招養出超強逆齡童顏　回..

寵物動物熱門新聞

深海鯊搶食死劍魚　被大石斑生吞

歐告不見！流連麵攤監督客人吃飯

Uber司機拒載醉客　看到小乘..

鄰居小孩趴地撸貓　奴笑：他每天..

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

摸到手她大哭去討拍　主子超疑惑

大馬路上開車遛狗！牠無助「邊跑..

怕人貓第一次呼嚕　天天擁抱新媽

姐姐拉汪妹回家　傻眼結局網笑翻

慢慢現身寵物展　徐文良秒趴地板

未來鏟屎官一腳懸空　17歲汪保..

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩..

哥幫剪指甲歐告變臉　換人超反差

讀者迴響

熱門新聞

深海鯊搶食死劍魚　被大石斑生吞

歐告不見！流連麵攤監督客人吃飯

Uber司機拒載醉客　看到小乘..

鄰居小孩趴地撸貓　奴笑：他每天..

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

摸到手她大哭去討拍　主子超疑惑

大馬路上開車遛狗！牠無助「邊跑..

怕人貓第一次呼嚕　天天擁抱新媽

姐姐拉汪妹回家　傻眼結局網笑翻

慢慢現身寵物展　徐文良秒趴地板

未來鏟屎官一腳懸空　17歲汪保..

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩..

哥幫剪指甲歐告變臉　換人超反差

小黃金集體霸凌　貓被擠到臉變形

最新影片

更多

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

全球獨家阿金爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

80kg高加索腿太長...游泳狂踩地 網笑慘：大人去兒童游泳池！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面