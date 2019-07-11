跟馬麻搶床！大膽金毛前肢抱緊「後腿勾不到」　30秒後目的達成

記者吳鎮良／採訪報導

成功的果實永遠屬於努力不懈的人。宜蘭飼主陳惟杉家中有隻黃金獵犬寶寶，目前一歲的牠活潑又愛玩，而且做任何事都非常有毅力。這天牠當著馬麻的面，想要跳上床去霸占，結果因為後腳勾不上去，以至於卡在原地許久，還好最後牠腦袋一轉、換個方式，終於成功了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主陳惟杉日前在臉書寵物社團「黃金獵犬大聯盟」PO出一段影片並註解說道，「好拙...爬不上去？想霸佔我的床了。」畫面中，金毛寶寶為了想跳上床，使出了九牛二胡之力，但仔細一看，牠只有上半身有在床上，下半身則是穩穩地踩在地板上，不論腳怎麼抬，就是上不去。

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▲阿金寶寶想跳上床，後腳卻上不去。（圖／臉書粉專「悅來villa宜蘭泳池民宿」提供，下同）



▲最後換到另一邊就跳上去了。



看到愛犬一臉努力的模樣，卻遲遲上不去，在一旁拍攝影片的馬麻忍不住笑出聲。她說，「平時我出門時，忘記拿東西，回房間都匯發現，牠會趁我們不在房間爬上床，當天牠當著我的面硬要爬上床，爬了很久爬不上去...明明身長夠！但就是腳勾不到...不過牠後來換另一邊一躍就上去了。」

目前一歲大左右的寶寶（小名：咕嚕寶）是隻帥氣的黃金獵犬，挑食的牠寧可餓到吐出胃酸，也不吃自己討厭的食物，有時也常常「狗來瘋」，做些讓人摸不著邊的事情。除此之外，寶寶也是宜蘭悅來villa民宿的店犬，只要看到客人進來，就會開心地上前去迎接喔！

▲▼寶寶個性活潑又愛玩，而且非常堅持。



這段鍥而不捨的影片目前已累積700多個按讚數，許多網友看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈哈是後腳無力嗎？」、「好無奈的表情」、「感覺牠好忙阿～」、「好想放張矮凳子給牠」、「馬麻幫一下啦」、「孩子加油！你一定可以的」、「汪：等偶上去，泥就知道了！」、「明明就很大枚了，卻還是baby的姿勢」、「仍須再加強，努力爬」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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