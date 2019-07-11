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店貓「小嘴微開」呼呼大睡！　粉嫩肉掌引網暴動：好想吸爆牠

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▲貓咪在店裡打混睡大頭覺。（影／網友劉芸歡授權提供，下同） 

寵物小組／採訪報導

店長該上班啦！網友劉芸歡日前到苗栗一間超商買東西，一進店內就看見一隻虎斑店貓在紙箱上呼呼大睡，連被偷拍都不曉得。劉芸歡將超商貓睡覺影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，喵可愛的睡顏引來不少網友紛紛留言，「好想吸爆牠！」

▲▼超商貓大白天不顧店只顧睡覺。（圖／網友劉芸歡授權提供）

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▲喵：補眠中，客人請稍候。

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從影片中可以看到，喵店長似乎昨天值夜班非常辛苦，不但沒有幫忙招呼客人，反而大白天就光明正大地打混，在店裡呼呼大睡，連被偷拍都沒感覺，看來罐罐工資要被老闆扣光啦！劉芸歡接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，貓咪睡得十分香甜，因此趁牠毫無防備之時偷摸了肉掌跟頭，沒想到牠竟完全不理人，繼續做牠的美夢！

▲▼超商貓大白天不顧店只顧睡覺。（圖／網友劉芸歡授權提供）

▲貓咪睡得十分香甜。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

喵店長打混影片被上傳後，立刻引來不少網友被萌翻留言，「想親+1」、「微張迷人的嘴」、「 進貨太累了～」、「 店長偷懶～」、「想摳牠腳底窩」、「店長昨天巡視整晚很辛苦讓他睡！」、「夜班很累喔」、「真的是在上班嗎哈哈XD」、「埋下去吸爆牠」。

 ▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪超商便利商店店長打混打瞌睡睡覺店貓

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