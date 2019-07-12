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「小三巨嘴鳥」站爸肩蹭頭撒嬌　眼神挑釁正宮：我贏了

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▲▼巨嘴鳥向男飼主撒嬌惹正宮吃醋。（圖／網友鄭宇卉授權提供）

▲巨嘴鳥向男飼主撒嬌讓正宮好吃醋。（圖／網友鄭宇卉授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

托哥巨嘴鳥Mango「小鳥依人」地站在男主人，頭不斷磨蹭撒嬌技能全開，幾乎威脅到正宮的地位，而這位名正言順的「小三」還不忘對正宮嗆聲，囂張的眼神似乎在對女主人鄭宇卉說，「妳贏不了我的！」鄭宇卉把照片放上臉書社團「爆廢公社」，得到熱烈迴響。

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▲▼巨嘴鳥向男飼主撒嬌惹正宮吃醋。（圖／網友鄭宇卉授權提供）

▲Mango開啟撒嬌模式。

照片中Mango靠著身材優勢站在男飼主肩上，接著就用頭不斷地磨蹭，超萌撒嬌讓飼主心一秒融化！鄭宇卉接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，「先生的興趣就是養動物，也是Mango的主要照顧者，所以Mango跟先生比較親，只會對他撒嬌！」Mango和小朋友們的互動也不錯，不過看似溫馴的Mango若是遇到陌生人就會變成「芒果牌釘書機」，這時就得小心牠的大嘴巴！

▲▼巨嘴鳥向男飼主撒嬌惹正宮吃醋。（圖／網友鄭宇卉授權提供）

▲Mango：本鳥從小就萌啦！

▲▼巨嘴鳥向男飼主撒嬌惹正宮吃醋。（圖／網友鄭宇卉授權提供）

▲Mango喜歡讓人抓抓嘴巴。

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鄭小姐將老公和小三Mango的甜蜜照上傳後，立刻引來不少網友笑翻留言，「因為他不會囉嗦只會撒嬌！」、「養一隻公的跟他拼了！」、「好挑釁的眼神啊！」、「她身價比較貴XD」、「生女兒它就搶不贏了，但妳還是得坐冷板凳」、「好會撒嬌的鳥！」、「鳥：我會飛...妳會嗎？」、「這眼神根本就是你咬我啊」、「鳥：我可以站在他肩上，妳行嗎？」、「這隻是標準的女兒小三」。

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關鍵字： 托哥巨嘴鳥小三撒嬌巨嘴鳥

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