「巨型穿山甲」匍匐台北動物園　原來是熱帶雨林動物新家

▲新落成的熱帶雨林室內館遠看就像隻巨大穿山甲。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

開車行經高速公路木柵路段，遠遠便能看見似乎有一隻「巨型穿山甲」盤踞在台北市立動物園內。原來，這是園區新落成的「熱帶雨林室內館」，以台灣穿山甲意象為造型，因此又被稱作「穿山甲館Pangolin Dome」。除了獨一無二的建築外觀，還是內政部認可的「黃金級」綠建築，儼然成為園區的新地標。

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▲「穿山甲館」是動物園界的創舉，更獲得內政部認可的「黃金級」綠建築證書。（圖／台北市立動物園提供）

▲新落成的熱帶雨林室內館包含6個戶外展示區和1室內館舍。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園自7月9日（二）重新開放，新落成的熱帶雨林室內館馬上成為遊客的關注重點之一。樓高24公尺的熱帶雨林室內館，造價近3.9億元，基地面積約1.5公頃，包含6個戶外展示區和1室內館舍，由葉世宗建築師事務所設計監造、同順營造有限公司負責施作。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲新落成的熱帶雨林室內館以台灣穿山甲為意象設計。（圖／台北市立動物園提供）

▲台北市立動物園穿山甲保育繁殖成果深受國際動物園界認可。（圖／台北市立動物園提供）

這棟依極度頻危動物所設計的仿生綠建築，除了是動物園界的創舉，更早已獲得內政部認可的「黃金級」綠建築證書。藉由高層空間融合水域、及樹基、樹幹到樹冠層的沉浸式複合生態系展示，輔以倒木、樹藤、落葉等自然材質布置，營造與特定熱帶雨林一隅相似的生態場景，並推動共生種的混群教育展示，模擬自然法則進行經營管理，讓小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類及魚類等野生動物自在悠遊其中，展現活動、覓食或繁殖等自然行為。

▲一進入「穿山甲館」就可感覺到整體空間開闊、植栽錯落有致的氛圍。（圖／台北市立動物園提供）

熱帶雨林室內館四周及頂部皆以圍網向外隔離，可防止外界鳥禽進入，避免疫病傳染風險。雖然多數植栽仍然需要相當時間才能「長滿長好」，但一入館仍可感覺到整體空間開闊、植栽錯落有致的氛圍，遊客參觀步道穿梭連結，先進入中層的夜行動物區，再由地下層的象魚池，逐漸向上繞行通往樹冠層，隨機就會觀察到不同棲位的各種動、植物。

▲「穿山甲館」內可以觀賞到許多熱帶雨林動物。（圖／台北市立動物園提供）

比如說，地下層的水底隧道可以欣賞象魚、黑帝王魟、紅銀板等亞馬遜河大型魚類悠游於眼前，隧道另一側則展示屬於底棲性的中美洲慈鯛科魚類。另外在熱帶喬木間，不經意會發現好奇的棉頭狷猴、或行動緩慢的二指樹獺；天氣好時，在步道上甚至有機會遇到優雅散步的大寶冠鳥或是青鸞。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

熱帶雨林室內館的「尾部」，是另一個獨立的網籠，透過二樓室內賞鳥牆的設計概念，讓紅藍吸蜜鸚鵡、維多利亞冠鴿可以安心於棲木上休息或進食，或是自在地進出巢箱。一旁還有保育員精心打造的五星級「箭毒蛙房」，透過玻璃櫥窗就能觀察箭毒蛙的生活史。此外，館內還有「動物廚房」、「野外工作站」等教育展示空間，讓民眾一窺保育員和研究人員幕後工作的實況。

▲熱帶雨林室內館的「尾部」，是另一個獨立的網籠。（圖／台北市立動物園提供）

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