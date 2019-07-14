比幾根手指就「汪幾聲」　拉拉算術技能全開：簡單啦！

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 ▲主人比數字，拉布拉多對應數字叫出聲。（影／ViralPress／AP）

寵物小組／綜合報導

數學神汪非你莫屬！拉布拉多犬Cindy是隻聰明又穩定的狗狗，在主人的訓練下，牠竟然學會了算數！飼主只要伸出手指頭，Cindy就會依照手比的數量吠叫，即便數量增加，Cindy也能應答如流，最後共答對10題，令人不斷拍手叫好！

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許多飼主飼養寵物時，除了教導生活習慣以外，也會訓練一些技能來加強毛孩的穩定性，通常以坐下、握手等簡單指令居多，而國外拉布拉多Cindy不但會簡單指令，甚至展現出牠驚人的數學頭腦！從影片中可以看到，當主人比出數字，狗狗就會吠叫出應對的數量，即便數字變大也難不倒牠，超強的計算技能讓Cindy不但零食吃飽飽，連掌聲也都賺好賺滿！

▲▼主人比數字，拉布拉多對應數字叫出聲。（圖／ViralPress／AP）

▲手指數量增加也難不倒Cindy！

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Cindy計算影片貼出後，有網友解密狗狗應是叫到主人把手放下為止，不過Cindy的穩定性及聰明度依舊令人佩服！也有不少人看完影片後留言，「拉拉真的溫馴又聰明」、「別人家的狗，總讓人羨慕」、「嗯…然後想想哈士奇TT」、「別人家的狗不會讓我失望啊」、「好聰明啊～」。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 拉布拉多數學算數計算神汪

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