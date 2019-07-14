鸚鵡神級複製「電話鈴聲」　網看完驚：響完還有人接？

Otis is taking phone calls. “Hello.” #AfricanGrey #parrot #pets #funny #animals pic.twitter.com/2tmI53OphR — Lorraine McMillanG (mom of Otis the parrot) (@bluejaylover49) 2019年7月5日

▲鸚鵡神還原電話鈴聲。（影／翻攝自Twitter／@bluejaylover49）

寵物小組／綜合報導

電話響了？Twitter用戶@bluejaylover49日前貼出一則逗趣短片，只見影片中不斷有電話響請的聲音，接著有「人」回應一聲Hello，但影片內沒有電話也沒人影，只有鸚鵡Otis在畫面中，而這些聲音全是牠模仿出來的，維妙維肖的演出讓網友全看傻了眼！

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▲Otis是隻可以高度還原電話聲的鸚鵡。（圖／翻攝自Twitter／@bluejaylover49）

從影片中可以聽到，電話聲不斷響起，接著又傳出一聲「Hello」，但是仔細觀察影片就能發現，這些聲音不是來自電話也非人的聲，反而全是鳥叫聲！鸚鵡Otis是個天生的模仿高手，牠能「高度還原」電話鈴響等，如同複製貼上音檔一樣。

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飼主經常在Twitter帳號@bluejaylover49分享家中鸚鵡的日常生活，Otis是一等一的模仿好手，雖然聰明但有時也非常令人頭疼，有一天早上Otis突然將自己拿手絕活表演一次，其中包括Kiss for Otis、電話鈴聲、口哨聲、叫人起床、Hello，以及無數多次的Let's go Raptors，Otis的連環演出讓早晨顯得十分熱鬧！

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