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逗貓棒狂甩！爛泥貓癱桌上連敷衍都懶　媽傻眼：養的是貓還廢物

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寵物小組／採訪報導

你累了嗎？飼主Pei Chen分享和自家三花貓「貝兔」玩逗貓棒的影片，只見逗貓棒不斷甩來甩去，但貝兔卻懶散地躺在桌上，一點都沒有要動的意思，讓她十分傻眼，忍不住開玩笑抱怨，「我養的是貓還是廢物......。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Pei Chen受訪時表示，其實這段影片應該是貝兔剛玩完逗貓棒的樣子，才會表現得比較懶散，「但牠平常有時候也挺懶的，拿出逗貓棒不一定會玩，因為牠會讓弟弟妹妹先玩，偶爾才加入戰局。」另一個原因則是貝兔對這個逗貓棒比較無感，平常最喜歡玩的以紙箱居多。

▲逗貓棒狂甩！爛泥貓癱桌上連敷衍都懶　媽傻眼：養的是貓還廢物。（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

▲可愛的貝兔。（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

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▲逗貓棒狂甩！爛泥貓癱桌上連敷衍都懶　媽傻眼：養的是貓還廢物。（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

▲貝兔會禮讓弟弟妹妹先玩，自己最後才加入戰局。（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

Pei Chen將影片貼到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，畫面中，7歲的貝兔側躺在桌上，厚實的肉肉整個攤平，就像一隻融化的海豹；牠看著逗貓棒在眼前晃來晃去，卻一點兒都提不起勁，連伸手敷衍一下都懶，只微微轉動頭部，就當作自己有參與到了，最後還一副快睡著的樣子。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲逗貓棒狂甩！爛泥貓癱桌上連敷衍都懶　媽傻眼：養的是貓還廢物。（圖／飼主Pei Chen提供）

▲貝兔癱在桌上，看著逗貓棒甩來甩去也不為所動。（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

▲逗貓棒狂甩！爛泥貓癱桌上連敷衍都懶　媽傻眼：養的是貓還廢物。（圖／飼主Pei Chen提供）

▲勉強微微移動頭部，今天就放過本貓吧！（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

短短不到40秒的影片到目前為止已累積超過1.3萬讚，網友們紛紛留言笑說，「變成催眠牠睡覺」、「完全不想玩」、「牠才不是廢物，牠看清了人類的小伎倆」、「見山不是山的境界，以後看見小強就像看見浮雲一樣」、「貓：養我的到底是人類還是87（白癡）？」

▲逗貓棒狂甩！爛泥貓癱桌上連敷衍都懶　媽傻眼：養的是貓還廢物。（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

▲躺在床上思考貓生。（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

▲逗貓棒狂甩！爛泥貓癱桌上連敷衍都懶　媽傻眼：養的是貓還廢物。（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

▲躺在桌上思考貓生。（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

▲逗貓棒狂甩！爛泥貓癱桌上連敷衍都懶　媽傻眼：養的是貓還廢物。（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

▲趴成方形思考貓生。（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

▲逗貓棒狂甩！爛泥貓癱桌上連敷衍都懶　媽傻眼：養的是貓還廢物。（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

▲剛剛嗨完的樣子？（圖／臉書粉絲專頁「貝氏一族」提供）

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關鍵字： 逗貓棒三花貓

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