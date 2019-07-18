本來不懂高加索是什麼　她領養後努力把猛犬變「人見人愛萌犬」

▲蒜頭開心和美容師合照，看不出來過去是兇巴巴猛犬。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

寵物小組／綜合報導

領養不是一時衝動，而是一輩子的責任。飼主王玉玨3年前到中途之家領養高加索犬「蒜頭」，當時她其實不曉得什麼犬種，只一心想領養「大狗」，不料看到蒜頭時，還是被那體型嚇了一大跳。王玉玨就這樣把兇巴巴、會咬人的蒜頭帶回家，決定要給牠很多很多的愛，並且讓牠變得人見人愛。

王玉玨分享，從第一眼看到蒜頭到確定領養，考慮沒有超過3分鐘，「這3分鐘是因為阿母當下很震驚，怎麼會有這麼大的狗狗。」中途之家的陳叔叔說，好多人想領養蒜頭，但都因為牠要咬人、太兇而作罷。

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王玉玨說，剛把蒜頭接到手時，她想化不可能為可能，還拍胸脯告訴介紹人，「什麼狗我都不怕

什麼狗都怕我，我一定能震著牠。」但當時她其實沒有深入做功課，不知道高加索犬的兇猛，只知道要給冷氣，給飼料及鮮食，「阿母並非刻意選犬種領養，所以不要再問我，去哪裡領養高加索。剛領養的時候，我連高加索是什麼都不懂。」

領養後，王玉玨決定好好料理蒜頭，想把蒜頭變可愛，她告訴牠，「現在開始，我來愛你，而且我會讓大家都愛上你。」那天開始，王玉玨花費1個多月時間努力，博得蒜頭的信任和笑容，往後的日子也努力教導愛犬，讓牠慢慢社會化、慢慢變得親人。

▲蒜頭阿母領養蒜頭後，下定決心要讓牠變得人見人愛。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

▲蒜頭從不信任人，到願意信任、親近人。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

▲蒜頭睡覺萌樣。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」）

從蒜頭阿母最近在臉書粉絲專頁「毛手毛腳」貼出的照片中，可以看出，她當初許下的承諾，真的做到了。畫面中，蒜頭坐在桌上，旁邊圍繞著笑咪咪的美容師，蒜頭也帶著呆萌笑容跟大家靠在一起合照。輕鬆的一幕，背後是蒜頭阿母和阿爸3年來的努力，王玉玨感動表示，「阿母做到了，猛犬變萌犬。」

網友們看了紛紛留言，「感謝您願意給牠有愛的家，不是因為牠的品種」、「蒜頭被妳養到真的好幸福，好替牠高興喔！從原本兇狠樣變成呆萌樣」、「蒜頭真的運氣很好，遇見疼愛包容牠的家人」、「蒜頭跟阿母都好棒喔」、「幸福的蒜頭」。

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▼蒜頭和美容師姐姐們合照，即使被揉臉也不生氣。



