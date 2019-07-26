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臘腸咬西瓜「喀喀」幫去皮　媽見「謎樣半成品」秒傻眼

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實習記者曾珮瑄／綜合報導

網友Meiko Chen這天覺得臘腸狗Coco莫名安靜，上前查看才發現狗狗又偷偷開啟「去皮機」模式，只見Coco在地上啃咬著西瓜皮，還不斷發出喀喀聲響。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中，Coco先是一口將牙刺進西瓜表皮，咬裂後再一次拔出，原以為牠只是啃著玩，但被脫下來的外皮幾乎沒有果肉，可見Coco擔任「削皮機」做事很認真。Meiko Chen也表示，毛孩特愛球狀物，在家曾咬過各類水果，通常是破壞表皮後，就丟在一邊，也不會想吃果肉，每每不注意，家中水果都會慘遭毒口，也讓她忍不住直稱Coco是「小野獸」。

▲臘腸狗Coco啃咬西瓜皮。（圖／有點毛毛的／網友Meiko Chen授權提供）

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▲臘腸狗Coco啃咬西瓜皮。（圖／有點毛毛的／網友Meiko Chen授權提供）

Coco這次剝皮的模樣實在很有架式，但可惜耐性不太夠，咬一咬覺得無趣就跑掉了。西瓜被「寵幸」不到幾分鐘，便被丟到一旁、打入冷宮，底下還壓著一條抹布當陪襯，更顯得相當孤單。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友們看見Coco替西瓜「脫衣服」的畫面，紛紛留言，「不用買水果刀了」、「不是不想吃啦！是破壞完累了XD」、「哈哈哈，好可愛，但都沒吃到肉只吃到皮」、「牠在幫大家去皮」、「太消暑了」、「換椰子」、「好像獅子」、「現行犯」、「好想看牠剝榴槤⋯」、「哇嗚，這牙齒真有力」、「牠剝的挺好的耶就像在拼拼圖一樣」。

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關鍵字： 有點毛毛的臘腸狗西瓜

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