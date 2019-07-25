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6雙小手包圍搓泡泡！校犬「眼神死」被迫洗澡：饒過我吧...

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記者林韋辰／綜合報導

「布朗尼：還是把我關在校外好了...。」花蓮品格學院校犬「布朗妮」深受學校師生、小朋友所喜愛。這天一群小朋友急著問老師，「老師！老師！我們可以幫布朗妮洗澡嗎？」，老師在小朋友的窮追不捨追問下，只好出賣無辜的布朗妮，讓牠在炎炎大熱天享受「清涼服務」，將身體變得香香又舒服。

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▲6雙小手忙搓泡泡！校犬「眼神死」被抓去洗澡：饒過我吧...（圖／網友Vanessa Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲每雙小手努力搓啊搓...。（圖／網友Vanessa Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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小朋友得知可以幫校犬洗澡，每個都露出開心的表情。從影片中可見，布朗妮被小奴才團團包圍，接著一臉「眼神死」，任由6雙以上的小手手在身上「來回搓泡泡」。可愛的布朗妮相當乖巧，一動也不動，似乎已經放棄逃避洗澡的念頭。此景令旁邊觀看的林老師笑喊，「小布啊！有小朋友幫你搓背，從背、頭、腳、屁股都有專業的幫忙！你真的太幸福了，最好給我乖一點，不要生在福中不知福。」

▲6雙小手忙搓泡泡！校犬「眼神死」被抓去洗澡：饒過我吧...（圖／網友Vanessa Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲布朗妮深受小朋友喜歡。

布朗妮沖完澡，在綠油油的草地上曬日光浴。林老師笑說，當時一堆小朋友搶著要陪牠曬太陽，還有人為了拿水桶沖澡而吵了一番。同時也提到，布朗妮的洗澡周期是看「天氣」與「髒」的程度來決定。

▲6雙小手忙搓泡泡！校犬「眼神死」被抓去洗澡：饒過我吧...（圖／網友Vanessa Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小朋友急忙拿水盆幫牠沖澡。

網友看著布朗妮享受小朋友的服務，紛紛在貼文底下笑回，「好溫柔的小手」、「牠洗澡的眼神很無奈啊」、「一臉的圈圈叉叉」、「娘娘沐浴的陣仗」、「好幸福的布」、「真是太幸福了！這麼多小朋友服侍布娘娘」、「布：有問過本宮的意願嗎？」。

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▲6雙小手忙搓泡泡！校犬「眼神死」被抓去洗澡：饒過我吧...（圖／網友Vanessa Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲布朗妮：本汪一點也不愛洗澡啊～

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關鍵字： 花蓮品格英語學院小朋友洗澡布朗尼校犬

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