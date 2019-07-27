「奶神」打GAME被貓踩鍵盤…抓起來當垃圾丟　網轟：你沒資格養

▲Alinty在遊戲直播時，把來撒嬌的貓咪丟出鏡頭外。（圖／翻攝自IG／AlinityDivine）

記者詹筠怡／綜合報導

加拿大的電玩女玩家「奶神」（Alinity Divine）人氣很高，在遊戲平台twitch上擁有89萬粉絲，以「魔獸世界」（World of Warcraft）直播起家，最近卻鬧出虐貓爭議。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

就在最近的一次直播，Alinity在打Apex Legends遊戲時，貓咪Milo突然爬上鍵盤，或許是突然被打擾，Alinity直接把牠抓起來往後用力丟，接著繼續打遊戲。就是這短短幾秒鐘的動作，引爆網友怒火，大罵她不尊重生命。

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▲只因為被打擾，就把貓咪甩出去。



網友說「只是打遊戲被干擾而已，就這樣對待小動物，你根本沒資格養牠。」「當下停止打GAME，都比把牠這樣丟出去好。」雖然事後Alinity澄清Milo並沒有受傷，他們感情依然很好，但網友砲火仍然猛烈，甚至告狀到twitch，要求平台將她停權。

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▲Alinty這次的事件，讓她之前疑似虐貓的動作也被挖出來。

▲Alinty不吝秀出好身材，也常在鏡頭前秀出她和貓狗互動的畫面。