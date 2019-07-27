ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「奶神」打GAME被貓踩鍵盤…抓起來當垃圾丟　網轟：你沒資格養

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自IG／AlinityDivine）

▲Alinty在遊戲直播時，把來撒嬌的貓咪丟出鏡頭外。（圖／翻攝自IG／AlinityDivine）

記者詹筠怡／綜合報導

加拿大的電玩女玩家「奶神」（Alinity Divine）人氣很高，在遊戲平台twitch上擁有89萬粉絲，以「魔獸世界」（World of Warcraft）直播起家，最近卻鬧出虐貓爭議。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

就在最近的一次直播，Alinity在打Apex Legends遊戲時，貓咪Milo突然爬上鍵盤，或許是突然被打擾，Alinity直接把牠抓起來往後用力丟，接著繼續打遊戲。就是這短短幾秒鐘的動作，引爆網友怒火，大罵她不尊重生命。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自IG／AlinityDivine）

▲只因為被打擾，就把貓咪甩出去。

網友說「只是打遊戲被干擾而已，就這樣對待小動物，你根本沒資格養牠。」「當下停止打GAME，都比把牠這樣丟出去好。」雖然事後Alinity澄清Milo並沒有受傷，他們感情依然很好，但網友砲火仍然猛烈，甚至告狀到twitch，要求平台將她停權。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲Alinty這次的事件，讓她之前疑似虐貓的動作也被挖出來。

（圖／翻攝自IG／AlinityDivine）

（圖／翻攝自IG／AlinityDivine）

（圖／翻攝自IG／AlinityDivine）

（圖／翻攝自IG／AlinityDivine）

▲Alinty不吝秀出好身材，也常在鏡頭前秀出她和貓狗互動的畫面。

關鍵字： 北美要聞網紅遊戲主虐貓Alinity

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不要菜梗！天竺鼠直接「呸掉」　露出鄙視跩臉...網笑瘋：好機車

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／萌貓趴窗裝可憐「求開門」　送貨員近看告示笑歪

影／3米長鬼蝠魟主動靠近　潛水客愣2秒驚覺：牠在求..

影／超市開恩放浪浪進門避暑　他拍下PO網卻被罵爆：..

一群醉漢叫Uber…司機正準備拒載　看到他們手中的..

「養狗像關死刑犯」汪鍊20年終獲自由　踏出第一步竟..

主人撿回小浪貓　比特疼入心攬條條「我弟不准送別人」

犰狳翻面罕見曝雄偉GG　鄉民羨慕看呆…原來是交配利..

生魚片頻頻蒸發！壽司師傅彎身查看　驚見「強盜集團」..

不忍烏龜被活活壓裂殼…天才獸醫用神材料修補　網讚翻..

每天要飯的浪浪失蹤1個月　帶驚喜再出現情侶暖收編

被忽視超北宋！牠吃醋躲電腦後　刷存在感「偷按刪除鍵..

背後毛毛der...看得你心裡發寒！國小弟轉頭秒變..

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓.....

超療癒～汪星人泳池悠哉戲水「最犯規視角」發現小短腿..

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　萌貓長大「黑到發亮..

把拔假裝給零食「拿空餅乾袋」　挑食臘腸不知情.....

超嗨鸚鵡聽見音樂「變身Rocker」 狂轉頭52..

聲控歐告睡夢中...聽馬麻喊名字觸搖尾開關 露肚開..

《獅子王》中毒！阿嬤重現經典場景 被舉「小辛..

只能喝水？她用牛肉+紅麴做珍珠 「狗狗專用珍奶」網..

「奶神」打GAME被貓踩鍵盤…抓起來當垃圾丟　網轟..

主人不給貓吃喝…鄰塞冰塊進信箱灌救　牠瘦到用虎口可..

覓食浣熊手卡罐罐…小媳婦趴地狀超可憐　獸醫見「腫4..

女子想送養中途小貓　愛犬緊抱貓姊姊留在身邊

德牧挨罵一臉委屈...偷溜被唸「不准動啊」　下秒結..

法鬥開櫃子變身「綠巨汪浩克」　見到媽甜笑亂跳…地板..

結婚2年沒懷孕　她領養「黑貓宅急便」3個月就送來健..

看到右手有大片肉乾　傻汪選錯邊「直接吐掉」耍賴：再..

來洗澡囉！竹南店奉上「御用除蚤浴」　還加碼「現折百..

拍拍肥汪西瓜肚！扎實「波波聲」笑翻網：這顆一定很甜

遭「重擊300多拳」昏迷！一周內2拳擊手　比賽後腦..

「奶神」打GAME被貓踩鍵盤…抓起來當垃圾丟　網轟..

「外送員迷路取消訂單！」他PO文公審狂罵　客服信曝..

台中受虐1歲女嬰近況曝！要出院了「缺照護費」　2天..

《重慶森林》真實版　金色假髮女殺手中餐館開槍斃二人

痛宰世仇洋基有信心　紅襪總裁：我們不需太多補強

主人不給貓吃喝…鄰塞冰塊進信箱灌救　牠瘦到用虎口可..

開冷氣到一半…驚見「2條黑褐色尾巴」掉下來　屋主細..

洋基機會渺茫　大都會交易「雷神」看上雙城2大物

覓食浣熊手卡罐罐…小媳婦趴地狀超可憐　獸醫見「腫4..

寵物動物熱門新聞

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

認養台灣歐告　洋爸：我非常幸運

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

老虎躲水災闖人家　警破門笑了

狗狗關車烤3HR　獲救反映逗笑..

二哈不洗澡碎唸！他模仿狗語溝通

我的貓是混蛋！她貼協尋啟事網笑..

遠看像雪球　萌喵站起瞬間嚇歪人

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

胖阿金走失自己搭便車　騎士爆笑

讀者迴響

熱門新聞

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

認養台灣歐告　洋爸：我非常幸運

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

老虎躲水災闖人家　警破門笑了

狗狗關車烤3HR　獲救反映逗笑..

二哈不洗澡碎唸！他模仿狗語溝通

我的貓是混蛋！她貼協尋啟事網笑..

遠看像雪球　萌喵站起瞬間嚇歪人

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

胖阿金走失自己搭便車　騎士爆笑

餵養2個月浪貓　找到家裡討罐罐

最新影片

更多

被忽視超北宋！牠吃醋躲電腦後　刷存在感「偷按刪除鍵」爸氣瘋

背後毛毛der...看得你心裡發寒！國小弟轉頭秒變臉噴淚：別嚇我...

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓...結局她坐地傻眼

超療癒～汪星人泳池悠哉戲水「最犯規視角」發現小短腿狂划

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　萌貓長大「黑到發亮」驚艷全家！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面