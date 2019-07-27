《獅子王》刀疤真實版！　肯亞獨眼獅左臉留下戰鬥傷痕

實習記者劉芊妤／綜合報導

迪士尼電影《獅子王》推出後深受粉絲喜歡，飾演反派角色的刀疤也令影迷印象深刻！日前米蘭攝影師Fabrizio Bignotti到非洲肯亞馬賽馬拉國家公園遊覽，看到獨眼獅子Benna發現與《獅子王》的刀疤有幾分相似，都是左臉受傷留下疤痕，不過 Benna的傷痕是與對手激烈戰鬥保護家人的證明。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

大多數人認為母獅負責狩獵，雄獅的生活就簡單愜意，其實大部分時間雄獅會巡邏、守護自己的地盤，以及在外圍保護狩獵的母獅。Bignotti說，「Benna是隻瘋狂的獅子，但牠非常盡責保護7隻幼獅和2頭母獅，由於其他獅子想要捕捉母獅，導致Benna與敵人對戰打架，最終失去左眼。」

請繼續往下閱讀...

▲電影《獅子王》反派角色刀疤。（圖／達志／示意圖）

獅子屬於貓科豹屬動物是世界上五大貓科動物之一，和其他貓科動物相比，獅子比較善於溝通，是群居生活的肉食性動物。由於牠們汗腺不多，為了降低體溫，白天活動量不多，一天可睡上16至20小時，因此狩獵活動往往是日落之後、日出之前這段期間進行。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

＊圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！



▼更多精彩影音