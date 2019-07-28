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如何抱貓才不會被巴？　獸醫親自示範「吸貓安全POSE」

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記者陳靜／綜合報導

許多貓奴想跟貓咪玩耍時，卻經常不小心被抓傷。加拿大溫哥華獸醫師Uri Burstyn因為工作時常接觸貓咪，也看到很多飼主抱貓方式不正確，進而導致毛孩感到不舒服，因此他特地拍了短片，親自示範如何正確又安全地抱貓，才能讓貓咪感到舒服，也確保自己能夠不被抓傷。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Uri Burstyn表示，第一步必須要先和貓咪交朋友，可以先將手指彎曲靠近貓咪，讓牠聞一下自己的手，測試這隻貓是否有意願讓自己親近，若對方沒有拒絕，就可以進一步在牠側臉或是下巴輕輕地搔一搔，由於貓咪很容易被嚇到，因此任何動作都必須要輕柔，且盡量在牠們的視線範圍內，想辦法讓牠們放輕鬆。

▲獸醫師親自示範抱貓安全姿勢。（圖／Youtube　Helpful Vancouver Vet；Dr. Burstyn授權提供）

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▲讓貓咪感受到「被支撐」是一大重點。（圖／Youtube　Helpful Vancouver Vet；Dr. Burstyn授權提供，下同）

接著想要進一步抱起貓咪時，最安全的關鍵就是讓牠們感受到「被支撐」，這時必須一隻手托著貓的胸部、另一隻則是托住牠的下身，再輕輕地將牠抬起來，雖然這樣的姿勢有一點強迫的感覺，但至少讓牠們不是在空中掛著，而是被舒服地舉起，同時也能避免牠動來動去，而不小心用後腿抓傷自己。

「當牠們試圖抓住著地點，嘗試從你的手中掙脫，通常那時候你會受一些傷，這也是小孩擺動貓可能會有衝突的原因，是人們常見被貓劃傷的方式。」所以只要好好地支撐著貓咪，讓牠感覺到舒服以及被支撐，就能讓牠們感到安心，也不會隨便逃跑了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

當飼主想要讓貓咪安靜地坐著，不管是修剪指甲、吃藥或是不想要貓任意跑掉時，可以用雙手輕壓貓咪，讓牠們呈現趴坐姿勢，牠們會感到安心，因此不會失控亂抓，即使這時貓咪們再怎麼害怕，也依然會就此乖乖地坐在原地；若飼主手邊剛好有毛巾，那也正好是抓貓最好的工具之一。

▲獸醫師親自示範抱貓安全姿勢。（圖／Youtube　Helpful Vancouver Vet；Dr. Burstyn授權提供）

▲將貓咪身體往自己身體輕壓，也能讓牠們感到安心。

不僅如此，Uri Burstyn還示範了「足球式抱貓法」，若飼主某天急著要把貓帶到某個地方去時，可以利用這個緊急方式，只要把牠的頭用手臂夾著，再把屁股托起來，接著將貓咪緊緊地壓在自己的身上，當作像是足球一樣抱起來，就能讓貓咪減少攻擊性，無法用後腿抓傷飼主。

有些貓咪喜歡被扛到肩膀上待著，有些則非常厭惡，這種被稱為「肩貓」的方式，其實存在著被抓傷的風險，因為貓會自然地伸出爪子爬上主人肩膀，而牠也很可能突然在人們背上起跑，甚至是直接爬向飼主的脖子，因此Uri Burstyn也分享小撇步說，「在跟貓互動時，『擠壓』是你最好的朋友。」不管是什麼時候，只要用手緊緊地把貓壓在自己身上，牠們就不會想脫逃；在放下貓咪時，也只要稍微往前傾，牠們也就會默默轉向正面然後離開。

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關鍵字： 抱貓吸貓獸醫師姿勢

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