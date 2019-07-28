反應慢8拍？　阿柴二度打疫苗...針拔出來「20秒後才叫」

記者陳靜／採訪報導

又是一隻很愛演的浮誇柴！馬來西亞的3個月大迷你柴「Olive」這天被媽媽帶到醫院打狗生第二次疫苗，家人原本還怕針扎下去的瞬間，毛孩會叫得像是被虐待一樣，沒想到直到針拔出來，Olive都沒有發出任何聲音，怎料過了20秒之後，牠才突然原地慘叫，整個診間都充滿牠的聲音，讓媽媽超傻眼！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「什麼？你剛做了什麼？好痛，啊！！！！！」（圖／IG@olive_theshibainu授權提供，下同）

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家人數度懷疑Olive是不是反射弧特別長，因為在牠第一次打疫苗時，也是過了很久才突然尖叫，「我們以為牠不痛，誰知道叫到整間診所都聽到，前一秒還在想說怎麼沒叫，結果差不多過了20秒才感覺到痛，然後還叫那麼大聲。」就連醫生也不禁笑牠很誇張，明明針都已經拔出來這麼久了。

▲Olive第一次打疫苗時也是反應慢好幾拍。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑翻表示，「反應好慢XD」、「這隻的神經根本歪掉了吧！」、「打的時候覺得還好，可是越想越不對，還是叫一下好了XD」、「這隻應該是雷龍」、「有些是會的，藥物剛好在走會疼，有些毛孩是怕針扎下去瞬間，跟人一樣的」、「我家的沒反應，全程只想跟跟診小姐姐玩」、「我家的到打完了還是沒發現XD」。

▲Olive：下次再打針就翻臉了喔。

▲睡著的時候都像天使一樣。

不僅如此，馬麻也透露，Olive洗澡時也是如此浮誇，每當牠進到浴室，就會開始像猴子一樣跳來跳去超失控，爸媽總是需要同時聯手才能抓住毛孩，讓牠乖乖就範洗香香，因此根本沒手有空能夠把現場畫面拍下來，光要毛孩冷靜下來就得花上他們九牛二虎之力了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Olive洗完澡就像一隻浸濕的娃娃。

▲Olive將來一定是隻戲份很足的搞笑柴。

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