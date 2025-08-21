「ㄇ字型橘貓」表演同時站著、趴著　單手撐地秀強壯肌肉

▲喵喵用單手撐住全身，變成ㄇ字型。（圖／Threads@ariel_0515_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

對貓奴來說，主子的想法經常令人摸不著頭腦。網友施小姐家的橘貓「喵喵」某天待在跳台上，卻偏偏要用單手撐著身體，以ㄇ字型的神秘姿勢同時站著又坐著。飼主看見牠符合「貓體工學」的怪模怪樣，也是感覺非常可愛。

喵喵出現在窗邊的跳台，全身都趴在最頂端的原型木板上，但右手卻伸到最直撐在下一階上，展現自己完美的肌肉線條。儘管這個姿勢非常考驗肌肉與耐力，但牠做起來似乎一派輕鬆，甚至還可以瞇眼睛偷偷放空，之後更持續保持「一ㄇ貓」的造型站立了一段時間。無論喵皇的行為有多神秘，施小姐都超喜歡，「貓貓越奇怪越瘋狂愛牠」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲態度非常輕鬆，甚至還可以偷偷瞇一下。（圖／Threads@ariel_0515_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後來喵喵離開跳台，把注意力轉向奴才放在地板上的飲料袋，嘗試自己幫自己打包，但因為太胖只能塞得進一顆頭。牠單手撐地秀肌肉的照片不但萌翻許多網友，更有貓奴分享各種奇形怪狀的貓咪，「這個肌肉看起來有練過」、「你有什麼特長：我可以同時金雞獨立跟趴著」、「牠跟跳台合體了」。

▲喵喵正在挑戰鑽紙袋，結果只塞的進一顆頭。（圖／Threads@ariel_0515_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）