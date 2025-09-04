臭臭的！美短炒菜鍋狂埋沙　下秒「入內開尿」奴才崩潰：靠X

▲Rich在炒菜鍋裡狂埋砂，覺得它臭臭的決定用尿尿蓋味道。（圖／Threads@hi_rong0113提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

這個鍋臭臭的！美國短毛貓「Rich」是隻調皮的小男生，這天牠自己跳上瓦斯爐後，伸手狂扒放在上面的炒菜鍋。飼主陳小姐原本還在專心拍貓兒子賣萌，結果牠下秒立刻進鍋開尿，好好的鍋子瞬間貓砂盆，讓媽媽忍不住當場飆髒話。

▲奴才原本在拍Rich埋鍋子，結果下秒就發生悲劇。（圖／Threads@hi_rong0113提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片的Rich站在瓦斯爐邊，前爪伸進鍋裡一直做撥砂動作，似乎是覺得這裡的味道怪怪的。此時陳小姐來沒發現代誌大條，拿出手機紀錄貓貓扒鍋子的可愛畫面。最後Rich決定自己幫炒菜鍋「消毒」，跳進鍋喬好姿勢立刻開尿，伴隨著媽媽崩潰的「靠X」淡定上廁所，還低頭檢查自己的犯罪成果。

▲尿完還在檢查犯罪成果。（圖／Threads@hi_rong0113提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

陳小姐也在留言中表示，自己平常不會讓貓咪上去瓦斯爐，在拍攝時都有注意狀況。原本乾淨的鍋子在經過貓尿的洗禮後，也已經送給Rich當禮物。這段「屎尿未及」的影片也吸引許多網友留言，「原來鍋子很符合貓體工學」、「應該是在準備貓屎咖啡」、「比較想知道上一次用煮了什麼」。

▲Rich：本喵在幫鍋子消毒啊！（圖／Threads@hi_rong0113提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）