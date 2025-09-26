三花點驅蟲藥變「飛奔殘影」　奴才每次都暫時失去主子的信任

記者賈沐蓉／綜合報導

日本藝術家Mai Ono家裡養了一隻可愛的三花貓，由於住家附近蚊子數量增多，所以會定期幫牠點驅蟲藥，但貓咪顯然對這件「例行公事」非常反感。現在飼主只要開始準備幫牠點藥，就會暫時失去主子的信任，只能看見牠狂奔逃跑的背影。

▲當主人剛拿出點藥瓶，就看見三花貓飛奔逃跑。（圖／翻攝自X／@nekoe_onomai）

當Mai小姐剛拿出藥瓶，就看見牠立刻飛也似地逃離現場，只留下一個模糊的殘影給奴才，似乎是對鏟屎官背叛自己感到心碎，跟平時親人愛撒嬌的形象差超多。不過當事貓睡一覺醒來就恢復原樣，就算肚子裡剛裝滿食物不久，依然會喵喵叫跟奴才飯後點心。

▲睡一覺起來又重新變回愛撒嬌的樣子。（圖／翻攝自X／@nekoe_onomai）

之前飼主幫牠點藥時，就會被貓咪用譴責的眼神攻擊，結果現在變成只想離奴才越遠越好，這張有趣的照片也在X上吸引了超過327萬點閱，網友也認為這張逃跑照非常有趣，「很有躍動感呢」、「貓：快逃跑喵」、「我家的也是這樣，辛苦了」。

▲之前發現奴才又點驅蟲藥，眼神中夾雜著錯愕與憤怒。（圖／翻攝自X／@nekoe_onomai）