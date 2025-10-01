萌貓「緊抱魚布偶」貼額頭守護　發現奴才要丟連睡覺都不鬆手

記者賈沐蓉／綜合報導

檸檬（レモン）是隻住在日本的蘇格蘭摺耳貓，最喜歡的玩具是隻長條的大魚娃娃。這天鏟屎官發現布偶已經變得又舊又髒，於是決定把它丟掉。檸檬發現自己將跟自己珍惜的玩具道別非常不捨，連在睡夢中都要緊緊抱著它。

▲這是檸檬，一隻折耳不太明顯的蘇格蘭摺耳貓。（圖／翻攝自X／@/Lemon0517ch）

檸檬的兩隻前爪環住魚布偶的身體，額頭貼著牠的頭進入夢鄉，似乎在說「別把我的朋友丟掉...」，畫面讓人又心疼又感動。綜合外媒報導，這個娃娃是飼主在2022年時買的，因為太舊所以很多污漬洗不掉，後來主人並沒有把舊玩具丟掉，而是選擇再買一個同款式的新布偶回來給檸檬，而牠似乎對此有稍稍釋懷。

▲後來飼主帶了同款式的新娃娃回來，檸檬似乎還算滿意。（圖／翻攝自X／@/Lemon0517ch）

這段故事曝光後，許多網友也被檸檬愛護心愛玩具的行為感動，「牠會捨不得」、「很執著的東西即使髒了也不能丟掉」、「堅定不放手，好可愛」。目前這篇貼文在X已累積超過198萬次點閱。

▲檸檬：別帶走我心愛的娃娃喵！（圖／翻攝自X／@/Lemon0517ch）