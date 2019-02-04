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精明柴柴水平爬20格鐵網　10秒浮誇越獄：誰也別想關朕！

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精明柴爬20格鐵網，10秒浮誇越獄。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1699170511」）

▲當黑柴一看到附近的人，就急著要爬上鐵網到對面去。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1699170511」）

寵物小組／綜合報導

動物們不喜歡被關住的感覺，於是經常使出各種方法來逃獄。抖音APP用戶「1699170511」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻黑色的柴犬這天當著民眾的面前，水平爬上大約有20格的鐵網，並且在10秒內成功「翻牆越獄」，超浮誇的行為看得網友嘖嘖稱奇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中可以看到，在鐵網內的柴柴用後腿撐著，前肢緊緊抓住鐵網上方，小腳一步一步往上爬，完全不像同齡的狗狗會怕高；大約10秒左右，只見牠爬到最高點時，低頭看向地板，似乎也不知道自己不知不覺爬了這麼高，而且從牠臉上都感覺不出恐懼的表情，反而露出憨憨的笑臉。

精明柴爬20格鐵網，10秒浮誇越獄。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1699170511」）

▲柴柴一步一步往上爬，才花了10秒的時間就爬到了最高點。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1699170511」）

這段影片日前被臉書粉專《馬來西亞寵物平台》轉貼分享，目前已突破上千次的觀看次數，網友們看完紛紛留言說，「太聰明了吧！」、「好可怕的爪子」、「不會是看到妹仔了吧」、「哈哈哈好可愛」、「這不是狗，這是一隻猴子XDD」、「看這熟練的動作就知道一定不是初犯哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

 

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關鍵字： 柴柴柴犬抖音越獄鐵網

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