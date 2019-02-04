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為何要養狗？女飼主「暖回10字」　 千名網友讚：牠們最貼心

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▲▼為何要養狗？女飼主「暖回10字」 千名網友狂讚：牠們最貼心。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin提供）

▲可喜見到媽媽開心的幫她叼來拖鞋。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin提供）

寵物小組／綜合報導

養過寵物後才真正懂得單純陪伴飼主的心有多無價。日前一名飼主Hui Weimin分享自己常被詢問的問題，其中一項便是為什麼要養狗，她簡單用「10個字」暖暖反問，短時間便吸引千名網友狂讚，忍不住留言認同，「牠們真的很貼心！」

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▲媽媽生病了！「汪汪小護士」搖尾送藥藥　還記得拿開水配（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼調皮的可喜常常會偷叼走食物，之前還曾拿走錢包，跑給媽媽追。

▲▼汪家餓了！精明拉拉咬走錢包　客廳跑給媽追：買肉肉給我吃～（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin提供）

飼主Hui Weimin經常在臉書公開社團「有點毛毛的」分享愛犬的日常生活，不管是年邁重病的老拉拉「又喜」，還是精明乖巧的淘氣汪「可喜」，牠們都擁有一個特點，那就是都很愛爸媽。「下班回來都可以看見可喜在等我回來，等到在窗檯前睡著了～回來會拿拖鞋給我穿，也會叼我最愛吃零食給我吃，養毛孩比兒女還貼心，叫我如何不愛牠們？」更直呼，「為什麽要養狗？兒女們會倚窗盼母歸嗎？」

▲▼去醫院看病哄牠進門　皺眉汪「落寞敲窗」目送媽：也帶我去。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin提供）

▲前陣子媽媽生病外出看病，可喜呆坐在窗台等待。

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短短幾句話重重的打進許多人的心窩，紛紛認同直呼，「真的！狗比兒女還在意你」、「貼心的孩子」、「大心的可喜」、「看尾巴遙的開心樣心情跟著嗨起來」、「 好幸福~好貼心的毛寶貝」、「貼心的永遠都是別人家的毛小孩…我家的如果有1／10就好了XD」、「我突然覺得，貓狗都比自己的老公貼心多了」。

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關鍵字： 可喜拉布拉多貼心拖鞋

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