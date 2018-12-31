ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

柴柴散步「自己來」！緊咬牽繩快步行走　網笑：在遛主人？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲柴柴散步「牽自己」。（圖／翻攝自Instagram「@tsumuji_kun」）

▲柴柴散步時硬要「牽自己」。（圖／翻攝自Instagram「@tsumuji_kun」）

寵物小組／綜合報導

 「本柴可以自己散步啦！」日本柴犬Tsumuji有個特別的習慣，每次出外散步時即便有人拉住牽繩，牠也依然要「自己牽自己」，只見汪汪咬著繩子不放開，就這樣從街頭走到街尾。飼主將這段畫面拍下，並上傳至IG「tsumuji_kun」，引不少網友觀看遛自己的柴柴。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴柴散步「牽自己」。（圖／翻攝自Instagram「@tsumuji_kun」）

▲咬牽繩已經變成汪汪的習慣。

從影片中可以看到，Tsumuji和飼主正在街上散步，但是柴柴卻十分堅持要「牽自己」，因此牠緊緊地咬著繩子不放，這樣的行為不但縮短和主人之間的距離，當汪不想走路要休息時，還可以扯一下牽繩來表達。事實上，Tsumuji不是第一次咬繩子，長久以來已經變成牠的習慣，但也因此吸引了不少粉絲關注「牽自己」散步的汪。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴柴散步「牽自己」。（圖／翻攝自Instagram「@tsumuji_kun」）

▲Tsumuji有時會當小路霸，不肯走路。

飼主時常在IG「@tsumuji_kun」分享柴柴的生活，Tsumuji除了喜歡牽著自己以外，也愛在路上當路霸，偶爾會突然跟飼主進行拔河，想在路中央休息不繼續走路。Tsumuji散步影片上傳後，不到一天就吸引了超過1萬人觀看，也有人留言，「汪：以後我可以自己走了」、「獨立自主的狗狗」、「是在牽自己，還是牽主人呢？」。

▼影片取自IG「@tsumuji_kun」

▼更多精彩影音

關鍵字： 柴犬柴柴散步牽繩咬繩子遛狗

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

小主人被爸打屁屁！　暖金霸氣「一把抱住」：我保護你..

狼犬狂啃「私密物」　主人尷尬錄影：那不是潔牙骨....

2消瘦柴犬遭棄空屋吃飯流淚　徐文良心疼：別丟下牠們

以為坐車車去散步…汪猛搖尾巴好興奮　下秒主人衝上車..

黑狗叫訂單！女員工餵完「訂單無限來」嚇歪　老闆娘：..

媽怒評「1星」有夠爛　店家公佈監視器…7歲兒爬貓跳..

農民撿到野生穿山甲…朋友慫恿剝皮煮來吃吃看　他悍然..

兄弟受傷昏迷...見徐文良一把扛起　小黃急了：你要..

白目女炫耀「我會餵熊」　把手伸進籠內被當大餐斷肢

5奶貓聖誕前夕被棄　曾失去寶寶的貓媽媽無私餵奶、慈..

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」..

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時..

失智柴吃藥苦到蹭腳、流口水　飼主：媽媽跟我聊到牠的..

阿金豬隊友張口接「餅乾」　含住時怎麼有股「哈味」？

主子化身鋼管女郎浮誇抱柱舞動　網全歪樓：後方男子好..

成都貓熊玩菜刀不斷蹭臉　遊客嚇壞狂呼：快扔掉！

想舔毛的虎斑VS不想被舔的夥伴　雞婆貓惱羞：是不是..

貓咪忘情「吸草香」兔傻眼　網噴笑：放開那隻兔子！

不知被丟棄忠犬原地等半年　網友心疼：請給牠愛跟照顧

螢光棒甩起來!汪汪要嗨翻全場!

柴柴散步「自己來」！緊咬牽繩快步行走　網笑：在遛主..

你來打我啊！胖貓被輕輕碰「舉手秒倒」　網笑：太胖平..

英勇汪面對惡徒無懼色　連挨3槍仍堅持保護主人…苦撐..

貓咪有天然體香…極品貓香前5名　看看你家喵皇第幾名..

長頸鹿首度被列瀕危物種！30年銳減40%　真的只能..

冰上鑿洞釣魚！竄出肥萌「水鼩鼱」討食物　網融化：好..

蜥蜴照鏡看到「雙胞胎」　激動到全身抖：臭小子給我出..

影／柴犬把自己包裹成「熱狗卷」爽躺床上　網： 我看..

披著羊毛的豬？　蘇格蘭莊園驚見「匈牙利綿羊豬」…捲..

想領養貓門外就喵喵叫　雨中找3天成功收編「小霸王」

高一表弟一句「想選文組讀政治系」　網急勸退：至少轉..

父嗆何志偉「人小動作多」太酸？陳思宇：我專心做好選..

熱血衝一波！三仙台迎2019第一道曙光　凌晨卡位很..

喬治大風車爆扣飆36分　衛少22投4中致命失誤賠掉..

限量體驗！夜訪白面鼯鼠、山羌等動物　「啾 」一聲迎..

亞足賽／朝鮮門將李明國領銜23人名單　9人曾來台踢..

金正恩新年致函川普、文在寅　盼2019年舉辦更多峰..

他車位「被消失」氣炸質問！　警衛冷回話…吳宗憲曝電..

娶初音1個月超幸福　日痴情男燦笑：她要我好好珍惜她

柯文哲指示「一定要贏」 陳思宇：政治新人繼續努力

寵物動物熱門新聞

80KG高加索「靜音模式」討肉..

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

柴把自己包裹成「熱狗卷」爽躺床..

低頭看踏板「狗咧？」轉頭傻爆眼

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

拼4年不孕　她愛心收養到招弟貓

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

柴臉狐狸闖民宅　猛抓門笑翻屋主

汪連挨3槍仍堅持護主　苦撐到警..

冰上鑿洞釣魚　肥萌水鼩鼱秒竄出

鬆獅排隊上車　司機一句話讓牠Q..

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

柴寶憋尿！　爸抱懷中怪聲哄解放

極品貓香前5名　看看你家喵皇第..

讀者迴響

熱門新聞

80KG高加索「靜音模式」討肉..

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

柴把自己包裹成「熱狗卷」爽躺床..

低頭看踏板「狗咧？」轉頭傻爆眼

小喵奶音呼喊　見媽沒反應萌出擊

拼4年不孕　她愛心收養到招弟貓

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

柴臉狐狸闖民宅　猛抓門笑翻屋主

汪連挨3槍仍堅持護主　苦撐到警..

冰上鑿洞釣魚　肥萌水鼩鼱秒竄出

鬆獅排隊上車　司機一句話讓牠Q..

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

柴寶憋尿！　爸抱懷中怪聲哄解放

極品貓香前5名　看看你家喵皇第..

2018石虎9死　小草野放同路..

最新影片

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

失智柴吃藥苦到蹭腳、流口水　飼主：媽媽跟我聊到牠的後事

阿金豬隊友張口接「餅乾」　含住時怎麼有股「哈味」？

主子化身鋼管女郎浮誇抱柱舞動　網全歪樓：後方男子好淡定XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面