柴柴散步「自己來」！緊咬牽繩快步行走　網笑：在遛主人？

▲柴柴散步時硬要「牽自己」。（圖／翻攝自Instagram「@tsumuji_kun」）

寵物小組／綜合報導

「本柴可以自己散步啦！」日本柴犬Tsumuji有個特別的習慣，每次出外散步時即便有人拉住牽繩，牠也依然要「自己牽自己」，只見汪汪咬著繩子不放開，就這樣從街頭走到街尾。飼主將這段畫面拍下，並上傳至IG「tsumuji_kun」，引不少網友觀看遛自己的柴柴。

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▲咬牽繩已經變成汪汪的習慣。

從影片中可以看到，Tsumuji和飼主正在街上散步，但是柴柴卻十分堅持要「牽自己」，因此牠緊緊地咬著繩子不放，這樣的行為不但縮短和主人之間的距離，當汪不想走路要休息時，還可以扯一下牽繩來表達。事實上，Tsumuji不是第一次咬繩子，長久以來已經變成牠的習慣，但也因此吸引了不少粉絲關注「牽自己」散步的汪。

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▲Tsumuji有時會當小路霸，不肯走路。

飼主時常在IG「@tsumuji_kun」分享柴柴的生活，Tsumuji除了喜歡牽著自己以外，也愛在路上當路霸，偶爾會突然跟飼主進行拔河，想在路中央休息不繼續走路。Tsumuji散步影片上傳後，不到一天就吸引了超過1萬人觀看，也有人留言，「汪：以後我可以自己走了」、「獨立自主的狗狗」、「是在牽自己，還是牽主人呢？」。

▼影片取自IG「@tsumuji_kun」

在 Instagram 查看這則貼文 豆柴つむじくん（@tsumuji_kun）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 26 日 上午 4:30 張貼

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