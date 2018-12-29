配合主人玩空氣零食...　連吃3次牠哀怨臉拒絕：當我傻子？

▲看狗狗的表情，感覺一定知道主人接下來要玩什麼把戲。（圖／翻攝自抖音）



寵物小組／綜合報導

平時就算跟毛孩玩遊戲，也該給食物還是要給。抖音有段逗趣的影片最近在網路上流傳，內容是有隻白色的汪星人這天看到主人手上的零食，乖乖地坐在沙發上等待餵食，沒想到餵了3次，馬麻都只給「空氣零食」，第4次時牠則一臉淡定的拒絕，不想再玩這遊戲，模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

許姓網友在公開社團轉貼這則視頻，並模仿狗狗內心的口語幽默表示，「鏟屎的，尼馬滴妳別太過份R」。透過畫面可以看到，狗狗配合主人吃了3次空氣零食後，突然嘴巴硬是不張開；只見牠緩緩抬起頭、嘴巴緊閉，眼神假裝望著遠方不想再理會主人，氣噗噗的表情就像在說，「要玩幾次，當我傻子？」

▲狗狗一臉哀怨地吃空氣零食。（圖／翻攝自抖音）



▲最後狗狗不肯張開嘴，不想再玩下去了。（圖／翻攝自抖音）



可愛又逗趣的影片分享才不到一天的時間，就累積了3千多個按讚數，上百名網友看完都在底下留言說，「事不過三，做人別太過份哈哈」、「鏟屎的～竟敢耍本汪」、「我曾經也這樣跟我家狗玩！結果我家狗吃的很開心」、「好生動的表情」、「整個眼神怒」、「賣隔騙啊～拒吃空氣乾糧」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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