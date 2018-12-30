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孤僻黑狗骨折「後腿肥3倍」　送醫磨蹭胸膛變愛笑「撒嬌鬼」

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▲▼孤僻黑狗骨折「後腿肥3倍」　送醫磨蹭胸膛變「撒嬌鬼」。（圖／新北市動保處提供）

▲黑狗的右後腿骨折腫脹，和另隻腿相差3倍大。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處於10月接獲一起救援案件，三芝區的民眾發現可憐的黑狗，倒臥在路邊似乎後肢無法站立，動保處隨即派出動保員前往現場救援，立即帶回動保處毛寶貝醫療中心開刀治療。經過專業的治療，以及細心的照護，讓原本需要截肢甚至死亡的山頂的黑狗兄能夠重新站起來，個性也變得非常的親人。

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▲▼孤僻黑狗骨折「後腿肥3倍」　送醫磨蹭胸膛變「撒嬌鬼」。（圖／新北市動保處提供）

▲▼照完X光確定無礙，隨即進行手術。

▲▼孤僻黑狗骨折「後腿肥3倍」　送醫磨蹭胸膛變「撒嬌鬼」。（圖／新北市動保處提供）

黑狗兄轉送至毛寶貝醫療中心後，立刻展開一連串的醫療流程，獸醫師莊子昇隨即安排黑狗兄X光檢測，診斷後發現牠的右後肢封閉性遠端股骨骨折及左側股骨脫位，隨即也安排手術前的健康檢查，確認無特別異常後，獸醫師謝侑達及莊子昇立即進行骨折復位手術。

術後動保員王惠玲每日投藥及傷口的照護，以愛心和耐心陪伴著黑狗兄度過每一天的艱難復健，經過3星期的努力不懈，骨折的部位癒後良好。小黑現在已恢復行動力，變得一個超級撒嬌鬼，越來越信任人類，目前在三芝動物之家等待愛心民眾認養。

▲▼孤僻黑狗骨折「後腿肥3倍」　送醫磨蹭胸膛變「撒嬌鬼」。（圖／新北市動保處提供）

▲術後每天進行15分鐘的站立復健。

毛寶貝醫療中心獸醫師莊子昇表示，幸好第一時間通報並救援進來，且能夠在最短的時間內將骨折接回，把握到黃金救援時刻，再加上動保員細心及耐心的傷口照顧和復健，復原機會就會很高。莊子昇也表示，只要是救援進來的動物，醫療中心團隊都竭盡所能的醫治和照護。

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▲▼孤僻黑狗骨折「後腿肥3倍」　送醫磨蹭胸膛變「撒嬌鬼」。（圖／新北市動保處提供）

▲孤僻的山頂黑狗變得親人愛笑。

動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，值得我們全力搶救。同時也需要民眾熱心協助，把握黃金時間通報動物救援，共同努力完成毛寶貝救援行動。如發現即需救援的犬貓，希望民眾能盡快通報動保處24小時救援中心。新北市八所動物之家有多像「黑狗兄」一樣從街頭搶救回來的犬貓，希望民眾到各動物之家認養，給這些毛寶貝一個機會擁有愛與溫暖的家。

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關鍵字： 黑狗新北市動保處骨折撒嬌鬼

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