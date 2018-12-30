奴才想「吸一口」　黑喵森氣氣「腳掌踹臉」：逆奏凱～

▲想吸主子反被嫌棄一腳踢開。（圖／網友莊琬琪授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

奴才想吸貓，黑喵「大醬」卻伸出腳掌死命抵抗，一臉「快救駕」的表情，賞了一巴掌才成功阻止姐姐靠近。這個畫面被媽咪拍下後，上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，同時還逗趣地寫下，「各種嫌棄不解釋，吸貓好艱難！」

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▲大醬：想吸我？罐罐先給我再說！

從照片中可以看到，大醬伸出長長的腳，一掌想把姐姐踹開，不想給奴才「吸貓」的福利。姐姐莊琬琪受訪時表示，大醬平時不喜歡給人抱，會不斷地舔鼻子，然後腳會伸直變得僵硬，剛好會踩到臉！大醬可說是「可遠觀而不可褻玩焉」，牠會在一旁觀察人類，但只要一有動作就會被嚇得落荒而逃，而唯一突破牠防線的就是媽媽，因此只有媽咪才能吸到大醬的「香味」。

▲媽咪吸貓秘訣：天天餵飯。

▲大醬身體很長，被抱起來可以輕易地踢到人臉。

姐姐也提到，除了大醬以外，家裡還有大2歲的虎斑葛格「鍋巴」，2喵時常在半夜開轟趴大玩追逐賽，不斷跑來跑去、跳上跳下，鬧得十分火熱，而鍋巴雖然年紀比較大佔了上風，但也因為體型較胖，常常追不到大醬。2隻貓們雖然常追著對方跑，不過也會窩一起睡覺取暖，畫面讓人倍感溫馨。

▲大醬跟鍋巴相親相愛一起睡覺。

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主子死命抵抗的照片上傳後，立刻引來不少貓奴有感而發，「貓：逆奏凱～」、「沒有貓你算很給臉了」、「沒有罐罐免談！有想過我的感受嗎？」、「主子：想C是吧，腳給你C」、「客人請先付罐，後吸貓」、「休想奪走偶的貞操！」、「牠讓你先從腳開始啦」、「革命尚未成功，奴才仍須努力」。

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