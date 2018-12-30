呆萌4法鬥「十字陣型」　「喇舌」超陶醉：嘴邊肉好吃

▲法鬥們擺出陣型互舔嘴邊肉。（圖／翻攝自Instagram@kolbieandkeeva）

寵物小組／綜合報導

國外一名飼主日前在Instagram帳號@kolbieandkeeva貼出一則短片，只見家中法鬥竟面對面互相伸舌頭，明明只舔到對方的嘴邊肉，卻依然像是吃到好吃的食物一樣，不斷品嘗「美味口水」，陶醉的模樣讓網友們不禁懷疑，「到底吃到什麼？」

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從影片中可以看到，4隻法鬥擺出「十字陣型」，接著竟然開始互相品嘗嘴邊肉，只見汪汪們不斷伸舌頭舔對方，明明只吃到小夥伴的皮而已，卻依然像是吃到美味食物一樣，十分地享受，最後終於有狗狗發現不對勁而離開現場，獨留2隻汪繼續相親相愛。飼主經常在IG@kolbieandkeeva曬出汪汪們的生活照，法鬥們除了超會賣萌以外，偶爾也會和家中小豬玩耍，過得十分熱鬧。

▲飼主家中汪口眾多，都非常會賣萌。（圖／翻攝自Instagram@kolbieandkeeva）

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法鬥們「喇舌」畫面一出後，引來不少網友轉傳，臉書粉絲專頁「達人秀寵物」也分享這部影片，底下有人逗趣地留言，「一起開趴～」、「空氣好吃嗎？」、「團體親親」、「喇機喇機～喇機」、「不看畫面我以為是豬的聲音」、「這什麼儀式」、「詭異的聚會哈哈」。

▼影片取自Instagram@kolbieandkeeva：

在 Instagram 查看這則貼文 ⭐️Kountryside Frenchies⭐️（@kolbieandkeeva）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 21 日 下午 8:56 張貼

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