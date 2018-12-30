柴柴爽按摩臉被擠變形　網友見「亮點」哭了：好像有味道...

▲汪：寶寶覺得酸，但寶寶不說。（圖／網友黃紅紅授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

熟悉的香味最對味！台中有名飼主日前貼出一段可愛又逗趣的影片，這天太太和柴犬「紅紅」一起躺沙發休息。只見畫面中，紅紅正在享受臉部按摩，飽滿Q彈的嘴邊肉，隨著力道左右搖晃，舒服的電流竄過全身，讓牠瞇著眼睛享受，但是當網友一瞧見「亮點」時忍不住直呼，「好像聞到味道了...」。

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▲▼紅紅天生有著一張正經八百的臭臉。



影片中紅紅側躺在沙發底部，面對的正好是馬麻的雙腳，當時牠正一臉放鬆地享受腳底揉臉，下巴的肉隨著按摩姿勢來回晃動，微微將眼睛瞇成線，明顯是樂在其中，。飼主表示，1歲7個月的紅紅是個聰明的女孩，個性穩定乖巧，常常做出許多爆笑事蹟，「牠從小就跟我們睡床，喜歡放屁屁，第一次時「吱吱～」2聲，我以爲是老婆放的，還唸了我老婆一頓，後來才知道是牠偷放屁。」

▲▼出門散步總是笑得特別燦爛。



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影片分享到「柴犬司令部」之後，許多網友看到紅紅被腳按摩的表情紛紛笑說，「師傅，力道再大點」、「用腳做臉剛剛好」、「柴柴滿臉無奈驗世XD」、「我家的用腳嚕常常會生氣耶哈哈哈哈」、「柴：為了蘇胡我可以忍」、「按摩順便去角質，讚喔！」、「汪：酸酸的味道是媽媽，鹹鹹的味道是爸拔」。



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