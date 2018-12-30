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「能讓我嚐一口嗎？」喵星人伸手討食　見媽殺氣眼神秒撇頭

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喵星人伸手討食，見媽眼神秒撇頭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「58505437」）

▲貓咪看到馬麻吃得津津有味，自己也好想嚐一口阿～（圖／翻攝自抖音APP用戶「58505437」）

寵物小組／綜合報導

有時候話不用說太多，只要一個眼神，對方就能清楚明白你的意思了。抖音APP用戶「58505437」有段影片最近在網路上流傳，內容是有隻喵星人這天看到馬麻在吃東西，在一旁的牠越看越想要來一口，於是就試著伸手討食看看，沒想到當牠看到主人眼神所傳遞的訊息時，瞬間變成雕像，動也不敢動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

許姓網友29日在臉書公開社團轉貼這段視頻並打趣註解，「小型貓科動物是鬥不過老虎的。」畫面中可以看到，女主人在客廳邊看電視邊享用美食，看起來吃得津津有味，不過身旁不遠處，似乎有對充滿渴望的眼神正緊緊盯著看。

喵星人伸手討食，見媽眼神秒撇頭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「58505437」）

▲喵：那個....我有些話想說.....（圖／翻攝自抖音APP用戶「58505437」）

喵星人伸手討食，見媽眼神秒撇頭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「58505437」）

▲一看到馬麻的眼神，貓咪又轉過頭去。（圖／翻攝自抖音APP用戶「58505437」）

影片中，在一旁的貓咪看到主人手上的食物，看起來非常美味，自己似乎也想要吃一口；只見牠感覺很想走上前去嚐嚐看，但有怕主人生氣，於是一直在原地假裝看遠方。最後貓咪鼓起勇氣，伸出前腳想要撒嬌挑食物，沒想到馬麻才一個充滿殺氣的眼神，就把貓咪嚇得把腳縮回去了。

這段可愛的影片很快就被許多網友們轉貼到各個寵物社團，僅13秒的視頻不到一日就有上千個按讚數，許多人看完紛紛留言笑說，「哈哈哈母老虎」、「為什麼要這樣對毛小孩」、「主人的眼神夠殺」、「鬥不過母老虎啦」、「一眼被秒殺」、「喵：呃…那個我想…算了當我沒說」、「朕都快嚇死了」、「好可愛的表情」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪抖音喵星人討食殺氣眼神

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給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

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