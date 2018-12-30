爸捏柴柴嘴邊肉...驚見「超大老麵皮」　網笑：來包水餃囉～

▲已經到了該起床的時間，柴柴依然躺平在睡覺。（圖／翻攝自微博「柴犬Taki和Yuna」）



寵物小組／綜合報導

賴床乃人之常情，尤其最近這寒冷的天氣，可能就連毛孩子們也不想起來了。網路上最近瘋傳一段來自微博「柴犬Taki和Yuna」的影片，這天早上爸拔要去叫愛犬起床時，卻發現狗狗居然都沒有反應，不論怎麼呼喊、拍打，甚至捏嘴邊肉，柴柴就是依然呼呼大睡，模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，柴柴正躺在沙發上熟睡，但其實已經到了該起床的時間；只見牠完全聽不見把拔呼喊的聲音，甚至被把拔捏著嘴邊的肥肉，完全都沒反應。過程中，柴柴的嘴邊肉被捏得像個麵糰一樣，看起來相當紮實，也難怪飼主會開玩笑的說，「老面皮，拉完一張可以包很多水餃。」

▲當把拔一捏柴柴的嘴邊肉，沒想到居然拉出一個超大麵皮。（圖／翻攝自微博「柴犬Taki和Yuna」）



這段可愛的視頻雖然不是最近上傳的，不過因為畫面逗趣，最近又被台灣網友轉貼到各個寵物社團，許多人紛紛在底下留言笑說，「這都不醒（大笑符號）」、「你永遠叫不醒一隻裝睡的狗」、「不如，攤個大餅吧」、「脾氣真是好到爆，要不要這麼招人疼阿」、「來包水餃囉～」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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