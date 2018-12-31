16歲失智柴吃藥苦到顫抖流口水　飼主心疼想哭：媽跟我聊牠後事

寵物小組／綜合報導

陪著毛孩慢慢變老，有歡笑感動，也有傷心悲痛。台南16歲的柴犬「阿豆」患有失智症，作息日夜顛倒，晚上情緒常常不穩定，因此醫生開鎮靜劑給牠，幫助牠緩和情緒。不過，每次吃了藥，阿豆就會因為太苦而全身顫抖、蹭腳，甚至還會流口水，痛苦模樣讓飼主李靜怡看了也心疼想哭。

李靜怡日前分享阿豆的生活影片，只見阿豆無精打采地躺在地上，一旁的飼主拿針筒將藥餵給牠吃，阿豆吃了一口就不停咂嘴甩頭、眼眶泛淚，彷彿在求饒說「可不可以不要吃藥了...。」這樣的畫面看在李靜怡眼裡是心疼又難過，「如果可以，我實在想把要丟掉不要吃了。」

▲阿豆吃藥苦到顫抖流口水。（圖／即新聞）

阿豆因為年紀大了，行動不太方便，常常會站不穩，飼主因此特地幫牠訂做輪椅，希望能讓牠舒服一點。不過，阿豆最近常靜靜躺著，眼睛睜大放空看著遠方，李靜怡的媽媽看了不禁感傷，開始和家人商討阿豆的後事，讓人感到十分不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲阿豆行動不方便，飼主每天親手餵飯。（圖／網友李靜怡提供）

▲阿豆曾半夜以為自己卡住，在樓梯前哀嚎。（圖／網友李靜怡提供）

阿豆的故事分享上網，許多網友留言，「洋蔥滿滿…阿豆加油！因為你有好的家人細心照料。」、「辛苦了！」、「有愛牠的主人，陪牠走過好幸福」、「阿豆一定很高興飼主這麼寵牠，很感動飼主對牠負責到最後」、「前一陣子我才經歷過...這種痛只有主人知道。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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