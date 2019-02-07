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high five！萌萌柴站起來擊掌　累了換單手：快賞我肉肉啊？

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▲high five！萌萌柴站起來擊掌　累了換單手：快賞我肉肉啊？（圖／網友莊維尼提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小葵擊掌的樣子超可愛！（圖／網友莊維尼提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

跟寵物玩才藝，可以促進彼此的感情唷！來自桃園的1歲半柴柴「小葵」，這天跟媽咪一起玩擊掌遊戲，可愛的牠都聽得懂口令，姿勢也做相當標準。不過玩了幾次後，賊賊的小葵開始偷懶，變成「單手擊掌」敷衍媽媽。

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媽媽開心地吶喊「high five～」，小葵興奮地微微站起來，將狗掌拍住媽咪手手。只見媽咪怎麼只顧著拍拍，一直不給肉肉獎勵，小葵開始分心，用一邊擊掌，動作也開始變「青菜」。媽媽就笑牠，「你累了啊？？？要換單邊啊？」

不過可愛的小葵還是很盡責，有乖乖完成媽咪的指令。小葵有兩位媽咪，另一位媽媽笑說，「我們每天都會一直跟牠玩握手、趴手、擊掌等遊戲，一方面可以訓練牠，一方面可以培養感情！」，同時也吐槽牠，「但牠就是很愛肉肉，只要有肉肉，就不要媽媽了QQ。」

▲high five！萌萌柴站起來擊掌　累了換單手：快賞我肉肉啊？（圖／網友莊維尼提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小葵：怎麼還不給肉肉啊？

超Q的短片被媽媽上傳至柴犬社團，吸引3000多個讚，網友看完紛紛在下面留言，「好活潑可愛」、「好好玩喔！哈哈」、「這麼可愛，可以嗎」、「乖的都是別人家的狗狗」、「一臉聰明相，可愛！」，還有其它養柴犬飼主笑說，「厲害～我們家連一隻腳都不願意抬...」。

▲high five！萌萌柴站起來擊掌　累了換單手：快賞我肉肉啊？（圖／網友莊維尼提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼小葵個性兇兇的，喜歡撒嬌也愛生氣，個性有點像貓貓，聰明又賊賊腦。

▲high five！萌萌柴站起來擊掌　累了換單手：快賞我肉肉啊？（圖／網友莊維尼提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 柴犬high five肉肉擊掌狗才藝

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