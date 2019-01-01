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跨年夜超嗨！Doremi甩頭唱三天三夜　在客廳奔跑邊尖叫

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▲跨年夜超嗨！Doremi甩頭唱三天三夜，在客廳奔跑邊尖叫。（圖／網友吳小琪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Doremi一邊甩頭，一邊跟爸爸歡唱三天三夜！（圖／網友吳小琪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

告別2018，迎向2019嶄新的一年！住在高雄的雨傘巴丹鸚鵡Doremi跨年夜超嗨，跟爸爸一起在電視機前嗨唱阿妹的「三天三夜」，瘋狂唧唧跟唱外，還搭配「搖滾甩頭」，搞笑的模樣讓媽媽笑到不行，直呼「父子根本是絕配～拍攝前完全不用蕊欸XD」。

跨年節目來到「三天三夜」這首歌，爸爸對著Doremi狂唱，Doremi也很配合的大力點頭、打在節拍上，一邊發出聲音。等到歌曲最精采處，爸爸帶的魔性高音畫下結尾時，Doremi瞬間炸毛，音調也跟著變激動，模樣相當興奮。

▲跨年夜超嗨！Doremi甩頭唱三天三夜，在客廳奔跑邊尖叫。（圖／網友吳小琪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲龜龜妹妹想去走廊上睡覺，Doremi還擋住牠的去入！

「還好不是在外面，不然丟臉死了！」媽媽笑說，「昨晚Mi最嗨了，倒數前，牠跟爸爸一起看電視唱歌～我快要笑死！Doremi還很認真唱呢！」

喜歡Doremi的網友看完牠的逗趣片後，紛紛在《有點毛毛的》寵物社團寫下留言，「真是太可愛了，一起唱欸～拔拔最後那個音是便秘嗎XD」、「每次看你們的影片都覺得好歡樂啊XDD」、「mi拔、mi麻、可愛阿mi啊」、「真的好棒，有跟上節奏！好厲害！」、「好興奮的咪啊...跳跳跳」。

 

▼跟爸爸開心唱歌前，Doremi一直在客廳邊跑邊尖叫，處於超級亢奮狀態。

更多精彩影片：

關鍵字： Doremi2018跨年夜雨傘巴丹鸚鵡2019三天三夜寵物甩頭唱歌

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