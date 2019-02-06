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阿嬤嫌牠吵堅持要退養！現在偷偷夾麵餵狗孫：好吃齁？

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▲阿嬤嫌牠吵堅持要退養！現在偷偷夾麵餵狗孫：好吃齁？（圖／網友何曉倩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲乖乖從鬼門關前走一遭，現在過得幸福的日子。（圖／網友何曉倩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

天下的父母都是「刀子嘴豆腐心」！住在嘉義民雄的米克斯「乖乖」很幸福，原本不被家裡喜歡，後來靠著可愛外表、撒嬌功夫，一步步融化家裡每個人的心，連原本最反對養牠的阿嬤也深陷其中，每天疼牠疼得要命。

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這天大家在看電視，飼主突然發現阿嬤竟然「用筷子」，一口一口夾起麵麵，餵食勾錐的汪孫吃飯。飼主說，「那包是阿嬤吃不完的，但是乖乖超貪吃，老人家捨不得牠沒吃，不顧我們的反對，堅持要餵牠，還叫我們快來看牠餵毛孫子的樣子。」

▲阿嬤嫌牠吵堅持要退養！現在偷偷夾麵餵狗孫：好吃齁？（圖／網友何曉倩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿嬤：好吃齁？

飼主何曉倩10年前家裡也養過一隻汪星人，可惜狗狗在店裡被偷抱，從那天起，阿嬤一直很想養隻小狗來做伴，但前提是要安安靜靜、乖巧溫馴才行。

何曉倩為了圓阿嬤的夢，去民雄收容所物色，剛好見到一隻小狗狗不會叫，一直縮在角落皮皮挫。「我一進去時，所有的狗狗狂吠，就只有牠睜大眼睛看著我，我想說這隻小小的又不會叫，剛好符合阿嬤想要，我回家後載阿嬤過去看，阿嬤就說『這隻好！』，殊不知我們兩都被牠騙了，牠回家路上一直吠，見人就叫，阿嬤就說『兩個人被一隻狗給騙了』。」

得知乖乖超愛叫後，阿嬤也瘋狂碎碎念，要求女兒快把乖乖送回收容所。何曉倩笑說，「其實我都知道阿嬤只是說說的，每當阿嬤說要退養，我就很難過，心想自己是否真的太衝動？但又常常看到阿嬤偷餵牠，想說阿嬤一定是早已接受牠，後來才知道阿嬤已經被收服很久了XD。」

▲阿嬤嫌牠吵堅持要退養！現在偷偷夾麵餵狗孫：好吃齁？（圖／網友何曉倩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲乖乖本名叫薛何乖乖，媽媽為牠打造一張身分證！

乖乖成為家裡最受寵的小孩，體內裝著貪吃個性。聽到塑膠袋聲必定跑去前面坐下，用世界上最無辜的眼神看著你，甚至看到口水滴下來！除了是吃貨外，乖乖還是一隻非常貼心的毛孩。

媽媽說，「乖乖最尊重奶奶，牠會撲倒每個人，但對奶奶就不會。我幫牠洗澡，乖乖就會一直亂動亂甩水，可是奶奶幫牠洗，牠都不敢亂跑，也不會隨便甩身體，對阿嬤很貼心。」

▲阿嬤嫌牠吵堅持要退養！現在偷偷夾麵餵狗孫：好吃齁？（圖／網友何曉倩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲其實乖乖當初在收容所時，再過個2天將被安樂死。

養寵物就像人與人相處，用心照顧與陪伴，毛孩就會100倍地回饋。媽媽說，「很多時後需要時間磨合，很多東西都需要教。就像我不喜歡乖乖去翻垃圾桶，但牠很貪吃，剛來時候會去翻！但被我唸了兩三次後，現在就不會了，但偶爾很想吃的時候還是忍不住！但她不知去哪學的技能，上次去翻垃圾桶被我發現，知道我又要打了，居然用牠的手壓住我的手，還用很可憐的眼神看著我...好像在說我知道錯了，你不要打我XD。」

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關鍵字： 米克斯民雄收容所阿嬤

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