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皮鬆阿柴被捏嘴邊肉　撞臉「花栗鼠」燦笑看鏡頭：可愛嗎？

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▲柴被捏嘴邊肉變「花栗鼠」。（圖／翻攝自Instagram@rolloshiba）

▲柴被捏嘴邊肉變「花栗鼠」。（圖／翻攝自Instagram@rolloshiba）

寵物小組／綜合報導

許多毛孩因受到良好照顧，都會長出一坨肥嫩的嘴邊肉，來自澳洲的柴犬Rollo也不例外，這天牠的雙頰被馬麻一拉，竟一秒變成「花栗鼠」，可見牠不但皮Q彈嘴邊肉也不少。飼主將這段畫面上傳至IG用戶「@rolloshiba」，瞬間萌翻大票粉絲。

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從影片中可以看到，Rolla正坐在地上，突然馬麻的大手一把抓住牠的臉頰，接著嘴邊肉被拉成一大片，配上棕色的毛髮，柴柴瞬間就像一隻花栗鼠。Rolla雖然被人捉弄，讓粉絲看見牠有肉的臉龐，但牠依然笑得十分開心，似乎非常享受媽咪的按摩服務。影片上傳至今，累積6000多名粉絲按讚，Rolla一個燦笑就收服不少粉絲按讚。

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▲柴被捏嘴邊肉變「花栗鼠」。（圖／翻攝自Instagram@rolloshiba）

▲Rolla很會套圈圈。（圖／翻攝自Instagram@rolloshiba）


飼主經常在IG帳號「@rolloshiba」分享柴柴的生活，除了捏臉燦笑以外，Rolla還很會套圈圈，只要飼主拿著髮箍、項圈、手圈等在前方，汪汪聽到指令後就會向著主人跑來，接著把頭套進圈內，甚至眼鏡也難不倒牠，可以一秒變「知性柴」，非常地逗趣。

▼影片取自IG「@rolloshiba」：

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關鍵字： 柴犬柴柴捏臉嘴邊肉花栗鼠紐澳要聞

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