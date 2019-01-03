影／爸硬抓偷摸腳腳！　凶狠柴氣pupu狠露尖牙…大唱「歌仔戲」

實習記者呂佩倫／採訪報導

狗狗可以報名戲曲班嗎？柴犬「肉丸」是隻非常有個性的狗狗，平時不喜歡被碰觸身體，尤其腳更是地雷區，這天爸爸將牠抱過來偷摸，沒想到不服氣的汪不但露出凶狠利牙，甚至大唱「歌仔戲」，中氣十足的歌聲立刻笑翻不少網友。

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▲極道惡柴！酷帥露牙成招牌表情。

飼主將這段影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」，從畫面中可以看到，肉丸被爸爸壓制住，同時小手落入魔掌中，只見老爸不斷偷摸肉丸，讓牠氣得不停吼叫，凶狠的利牙讓人覺得可怕，但是肉丸的叫聲卻讓人笑了出來，有高有低的聲音就像在唱「歌仔戲」一樣，十分有趣。飼主受訪時也提到，肉丸幾乎全身都不愛給碰，想摸牠還得看汪心情如何，拍影片當天是硬抓而來，不然柴不但不會撒嬌，甚至還非常會閃人呢！

▲肉丸外表十分帥氣，但靠近時必須非常小心。

▲汪：請小心，我會咬人！

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肉丸戲劇化的叫聲一上傳網路後，引來不少歌迷按讚留言，「歌仔戲配音」、「是牙齒痛嗎XD」、「非常佩服爸爸的勇氣」、「人家明明就是爽得唱京劇了」、「這叫聲是有多委屈啦」、「肉丸真的是另類撒嬌」、「摩托車發動？」、「汪：本柴心好累」。

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