暖爐前驚見「烤基」？　汪熱到「頭頂冒煙」還無感爸看傻

▲怕冷柯基取暖差點變烤基。（圖／臉書粉專「科基犬寶.波.福的野外探險筆記」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

寒冷的冬天裡窩在暖爐前什麼都不做簡直就是一大享受啊！不過這隻超怕冷柯基「寶」卻差點不小心「烤過頭」，只見牠獨自縮在暖爐前一動也不動，直到把拔發現時，汪星人已經熱到數度頭頂冒煙，不時地還飄出陣陣塑膠味，讓爸爸看了超傻眼，拍下影片後就趕緊將暖爐關掉，換成安全的暖風扇。

把拔在臉書粉絲專頁「科基犬寶.波.福的野外探險筆記」PO出這則影片並表示，當天他躺在床上玩手機放空，這時餘光卻突然瞄到一旁毛孩在暖燈前翻身，沒想到下一秒就飄出了像是燒到頭髮或塑膠的「烤基」味，可能是因為狗狗翻身的瞬間靠太近了才會這樣，但幸好爸爸有及時發現，不然肉肉真的要熟了啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲開暖爐記得要保持安全距離喔！以免不小心就變成烤基了！

▲汪：還是把拔的床最溫暖。

家中3柯基寶貝都非常怕冷，尤其是老大「福」，因為年紀大了所以更怕，總是趁爸爸睡著時，偷偷鑽進被窩裡和他「饋休」，也會在家人不在時，跑到床上躲著取暖；曾經有次把拔帶著3毛孩到拉拉山玩雪，沒想到一到達目的地，3汪全部在原地凍到不能動，冷到皮皮挫，一臉僵著無奈地看著爸爸，畫面超爆笑！

影片上傳至臉書後，網友們看了全都嚇壞也笑翻表示，「發爐了！」、「烘烤基」、「五分熟謝謝」、「冒煙了！？」、「冬天雖然很冷但是用電要小心，毛孩都冒煙了，危險喔」、「還是離遠點，等等變烤柯基XD」。而飼主也呼籲所有毛家長們，雖然暖爐保暖效果好，但相對危險，因此還是使用暖風扇或電暖器會比較安全。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「我們已經冷到笑不出來...」

▲奴才你先去幫我們鏟雪啦！

▼影片為臉書粉專「科基犬寶.波.福的野外探險筆記」授權提供

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