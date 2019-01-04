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餵食1年堅持不給摸　臭臉金吉拉默默送「禮物」上門：謝謝妳

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▲浪浪金吉拉餵了一年不給摸，卻偷偷送上禮物答謝。（圖／網友陳小美授權提供）

▲浪浪金吉拉餵了一年不給摸，卻偷偷送上禮物答謝。（圖／網友陳小美授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

你救了我，我永遠感謝你！網友陳小美每天都會餵食家裡附近浪貓，其中1隻疑似混種金吉拉的「山貓」，有別於一般的喵喵，即使已經認識了1年多，但仍堅持不給碰也不親人，一度以為牠是無情的貓，沒想到近期山貓卻將自己的寶貝當成禮物，放置在家門前，感謝長期以來的餵養之恩，讓她好感動。

住在台北三峽的陳小美非常喜愛小動物，不僅家中收編了9隻貓、3隻狗，甚至會定期餵養街頭巷尾的流浪野貓，並且替牠們實施TNR，帶浪喵們結紮後再視情況放回或送養。一般來說，浪孩們只要接受餵養照料後，多半都會和飼養人日漸親近，唯獨這隻超有個性的山貓卻不是如此。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲浪浪金吉拉餵了一年不給摸，卻偷偷送上禮物答謝。（圖／網友陳小美授權提供）

▲金吉拉將「老鼠」當成禮物送給飼主表達感謝。

▲浪浪金吉拉餵了一年不給摸，卻偷偷送上禮物答謝。（圖／網友陳小美授權提供）

▲山貓一向不親人也不願意給摸，陳小美一度以為牠很無情。

陳小美表示，被她喚作「山貓」的貓咪，從一開始就感覺特別難親近，隨著時間熟悉彼此後，她在原地放置了誘捕籠和食物，藉機將山貓帶到醫院結紮，不過，由於山貓是母貓，需要特別照護傷口，因此便將牠帶回家中一個禮拜，直到傷口完全復原後，才讓牠回到原處生活。陳小美也透露，超有個性的山貓野放後，仍像以往一樣，依舊不親人繼續做自己，因此認為也許該貓真的適合獨自流浪，也就沒特別幫牠找新主人了。

原本看似冷酷無情的喵星人，近期卻做出了讓陳小美感動不已的事情。這天老公開門時，竟發現山貓嘴巴裡竟叼著1隻老鼠屍體來到家門口，默默地放下後什麼也沒說，這時才想到，前陣子家門前也曾出現了1隻死老鼠，終於恍然大悟，原來這是喵喵特地送上的禮物，雖然牠平時不親人也不愛撒嬌，但卻用如此獨特的方式來表達感謝，讓她非常感動。

▲浪浪金吉拉餵了一年不給摸，卻偷偷送上禮物答謝。（圖／網友陳小美授權提供）

▲山貓（左）當時被捕捉帶去結紮，在飼主家中住了一個禮拜。

突如其來的老鼠屍體雖讓人聞之驚恐，但貓咪本身的舉動已融化了不少網友，長期餵養貓咪的陳小美也表示，家裡的喵喵們有時候也會抓老鼠來玩，因此處理死老鼠對她來說不是大問題，反而是聽到老公當下直接把鼠屍丟掉時嚇了一跳，擔心山貓若看到禮物被丟棄會很傷心，畢竟那是牠精心準備的謝禮。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲浪浪金吉拉餵了一年不給摸，卻偷偷送上禮物答謝。（圖／網友陳小美授權提供）

▲喵：謝謝妳長期照顧我，我會一直銘記在心。

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關鍵字： 貓咪喵喵流浪貓.TNR老鼠禮物金吉拉

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