貓皇聞屎味「崩潰」急抓牆壁　爸無奈：門沒關裝什麼死裡逃生

▲媽呀！怎麼那麼臭！（圖／網友鍾宏玠授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

貓咪「小跩」非常愛刷存在感，平常就像跟屁蟲一樣黏在爸拔身邊，連去廁所都要緊緊跟隨。這天主子受不了奴才拉屎所散發出的臭味，先是整個人縮在角落，後來崩潰到用貓掌抓牆壁，像是說「放我出去」。好玩的是，明明廁所的門一直敞開，主子卻不肯出去，爸拔無奈表示，「嫌臭可以出去啊，門又沒關，在裝什麼死裡逃生啊！」、「愛哭愛跟路」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲小跩：還不快放朕進去！

飼主鍾宏玠受訪時表示，「上廁所如果關門，就會看到小跩瘋狂抓門，直到開門後才會冷靜下來。」照片中可以看到，主子原本乖乖地坐在門邊，就在爸拔拉出來的瞬間，先是面有難色的把頭瞥過去，後來實在忍受不了這強烈氣味，就開始喪心病狂地抓牆壁，小嘴巴還不停「喵喵叫」像是說，「誰來救我啊！」不過當時門是開著，小跩不出去就算了，還上演岌岌可危的戲碼，讓他笑說，「有夠夭壽的貓咪。」

▲一開始還直挺挺坐著，雙眼緊盯著爸拔。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，許多網友被貓咪真性情的反應給笑歪，紛紛表示，「優質演員」、「戲班出來的」、「最後一張笑瘋了」、「誤入歧途啊⋯」、「奧斯卡獎欠你一座獎盃」、「戲精喵代表」、「太可愛了啦！」、「演戲派」。

▲沒多久就難受的把頭轉過去。

▼更多精彩影音