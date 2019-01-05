緊捆8圈！浪遭「藍膠帶封嘴」上下顎潰爛　一拆開就滲血

▲浪浪遭藍色膠帶緊緊捆綁嘴巴整整8圈。（影／網友梁志維提供）

實習記者吳美依／採訪報導

中壢網友梁志維接獲愛媽通報，有隻浪浪遭到藍色膠帶捆住嘴巴，隔天立刻前往救援，無奈狗狗非常害怕人類、難以靠近，耗費了8天才成功。傷犬被發現時，上、下顎傷口都已經潰爛，目前正在接受清創手術，未來仍須觀察骨頭狀況，最糟可能需要切除患部。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲梁志維為狗狗除下膠帶。（圖／網友梁志維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲傷口已經被膠帶捆到凹陷。

▲膠帶一拆開，狗狗馬上張開嘴巴，鮮血也滲了出來。

影片中，流浪的小黑狗任憑人類急忙拆下膠帶，經過長達8天以上的捆綁，牠的傷口已經被壓迫到凹陷、潰爛，隨著束縛一圈圈被解開，甚至汩汩滲出鮮血。但是，小黑狗已經虛弱得無力反抗或是低鳴。

▲由於小黑狗非常怕人，所以梁志維花了很多心力想辦法救援。

梁志維接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，他耗費許多心力才成功救援，最後甚至爬上擋土牆把汪汪抱下來，「牠非常有警戒心，幾乎不讓人靠近，而且還很會跑。」他和其他愛狗人士解下膠帶，看見凹陷、潰爛的傷口不忍心地哀嘆，「太可惡了吧！」

▲狗狗上下顎潰爛，仍須觀察骨頭是否壞死。

梁志維表示，浪浪獲救後還是非常害怕、畏懼，但目前已經接受清創手術，精神狀況還OK，「醫生說還需要大約3天的時間觀察傷口，如果骨頭已經壞死，最糟的打算是『切除上下顎』。」他也會頻繁探望，只希望小黑狗趕快好起來，堅強挺過難關。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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