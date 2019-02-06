佩佩豬忠實粉絲！歐告專心坐看卡通　網笑：電視兒童欸..

▲歐妹看的好專心，看到忘記去煩哥哥。（圖／粉專《淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／採訪報導

小朋友愛看卡通，汪星人竟然也愛！住在新北市蘆洲區的6個月大黑狗「歐妹」好像人，媽媽無見間發現「牠會看卡通」。每次用筆電轉開佩佩豬，牠會自動乖乖「坐好坐滿」觀看，還可以看到忘記一旁的狗哥哥，專心的模樣好逗趣。

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影片中，媽媽在桌上播放著佩佩豬，前方的歐妹很乖巧，直挺挺地坐在前面，一動也不動，等到人物在走動時，牠的眼神還會跟著轉移，完全就是一位小朋友無誤！跟牠坐在沙發上的狗哥哥「嘎逼」則露出一臉慶幸，因為牠常常被妹妹煩，這下終於不用再被牠打擾啦！

▲嘎逼：媽媽～拜託您一直讓歐妹看卡通，這樣牠就不會一直煩我啦！

「自己也是偶然發現牠很愛看電視的！」媽媽笑說，「歐妹目前最愛看的佩佩豬，當下發現覺得很神奇，是真的很認真在看，然後哥哥並不愛看！」同時也提到，歐妹特別喜歡可愛的卡通，平常會控管看的時間，不然怕牠會近視。

▲歐妹的興趣是捉弄哥哥，現在多個興趣是「看佩佩豬」！

有趣的短片在米克斯社團中傳開，網友紛紛在底下留言，「哥哥耳朵好可愛」、「妹妹是電視兒童喔」、「怎麼這麼可愛啊」、「果然是屁孩」、「好可愛的電視兒童啊」、「背影好想打下去喔XD」、「看的好專心喔」、「跟我們家一樣也，超級電視兒童」。

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▲歐妹是107年11月底才收編的浪浪，哥哥則是在新北五股收容所領養。

▲可愛的兄妹每天做出許多搞笑事情。

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