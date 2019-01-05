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毛毛周記／討肉怕吵到媽　80KG高加索「靜音模式」喊：阿母阿母

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寵物小組／整理報導

《ETtoday寵物雲》整理了一周內最受歡迎的寵物動物新聞TOP5，讓喜愛動物的大家不錯過最精采的內容！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影 ／她偷帶「巴哥」上飛機：一路都沒叫　真相曝光網友差點翻桌XD
一般航空公司都禁止乘客帶寵物登機，網友顏夏日前卻偷帶「狗狗」上飛機，還大膽讓它露出頭來看窗外，照片一貼上臉書，許多網友都嚇傻，紛紛詢問「是哪家航空公司？」沒想到答案揭曉，原來「狗狗」並非活體，只是非常逼真的羊毛氈作品，讓人笑翻。

▲她偷帶「巴哥」上飛機：一路都沒叫　真相曝光網友差點翻桌XD。（圖／有點毛毛的／巴哥：網友顏夏、貓：Bunny Wang、狗：Park Bom、守宮：Seven Li）

▲偷帶「巴哥」上飛機，真相讓網友驚呆了。（圖／網友顏夏提供）

影／討肉肉又怕吵到媽　80KG高加索「靜音模式」氣聲喊：阿母阿母
這麼乖的狗狗實在太惹人疼啦！80公斤的高加索汪「蒜頭」日前想討肉肉吃，卻又怕太大聲會吵到媽媽，竟然自動轉成「靜音模式」，用小小聲的氣音喊著「阿母、阿母」，巨大的身形和貼心乖巧的模樣形成超Q反差萌，也讓網友看了笑說，「快點給牠吃啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

姐姐上海出差！　柴柴視訊眼角泛淚…對螢幕「嚶嚶叫」：好想你
看到這畫面心都融化了！這天姐姐因為工作出差去上海，讓平常對自己不理不睬的柴犬HERO，聽到熟悉的聲音後，就跑過來坐著乖乖視訊，活繃亂跳的牠視線從未離開過螢幕，小嘴巴還不停「嚶嚶叫」，彷彿是說，「我好想你」，因為太思念姐姐，汪汪還發出低鳴哭聲；姐姐不捨表示，「好想抱抱你。」

▲柴犬HEARO。（圖／網友Jackey Wu授權提供）

▲柴犬HERO。（圖／網友Jackey Wu提供）

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴
貓科是一個大家族，小的家族成員有一般的家貓，大的則有獅子、老虎、豹等大型貓科動物，當中有一些比較特別的，長得像普通貓咪，事實上是難以馴服的野貓，但卻常被認錯，這隻短尾貓就是其中之一。

影／不知自己被丟棄...忠犬坐守原地等半年　網淚推：牠很愛撒嬌
狗狗是最忠心的動物，只要認定了主人，就會毫無保留的付出牠的愛，但事實上，每天還是有許多沒良心的主人要棄養牠們。台中有隻狗狗半年前被飼主載到超商附近丟棄，但牠的心中並沒有生恨，而只是每天乖乖地在原地等待，等待著主人有天會來帶牠回溫暖的家。

關鍵字： 毛毛周記高加索巴哥短尾貓柴犬棄養

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