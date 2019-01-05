ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

影／鼻頭角自潛疑遇僧帽水母　「透明氣球」漂水面底下觸手狂螫3人

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

花蓮七星潭、宜蘭頭城竹安海灘、綠島相繼出現「世界第3毒」僧帽水母，日前還有女網友在新北金山下寮海灘發現像塑膠袋般的水母屍體串。不料，有潛客5日到瑞芳鼻頭角自潛時，拍攝到水面上漂浮「透明氣球」、底下則是超長觸手，雖身穿防寒衣仍被螫得很痛，疑似也遇上了僧帽水母。

▲鼻頭角自潛疑遇僧帽水母　「透明氣球」漂水面底下觸手狂螫3人。（圖／潛友科科提供）

▲潛友到鼻頭角自潛疑似遇上僧帽水母。（圖／潛友科科提供）

這名潛友指出，自己平常被一般水母螫時不會有太大反應，但這次一被螫到就感覺很痛，後來開始有痠感，還痠痛到腋下，「感覺好像被針灸一樣，很痠。」當時約有3個人被螫，大概幾分鐘後皮膚會出現像被蚊子叮咬的包，「我平常對一般水母是沒有太大的反應，但這次是真的嚇到。」

▲鼻頭角自潛疑遇僧帽水母　「透明氣球」漂水面底下觸手狂螫3人。（圖／潛友科科提供）

▲水母在水面上看起來就像透明氣球或塑膠袋。（圖／潛友科科提供）

▲鼻頭角自潛疑遇僧帽水母　「透明氣球」漂水面底下觸手狂螫3人。（圖／潛友科科提供）

▲水母在水面上看起來就像透明氣球或塑膠袋。（圖／潛友科科提供）

▲鼻頭角自潛疑遇僧帽水母　「透明氣球」漂水面底下觸手狂螫3人。（圖／潛友科科提供）

▲水面下卻是長長的觸手。（圖／潛友科科提供）

東部海岸近日僧帽水母大爆發，上周開始有民眾在花蓮七星潭海灘看到透明閃爍神秘藍光的僧帽水母屍體，花蓮縣府環保局隨即於3日派員了解並清除。農業處研判，花蓮岸際並不常出現藍瓶僧帽水母，最近天冷、東北季風增強，屬於零星個案。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

花蓮農業處表示，藍瓶僧帽水母的觸手有刺絲胞，遇到刺激時會釋放的刺針，毒性強，被螫傷後，患部會出現條狀紅疹，並有刺癢疼痛症狀，過敏體質者甚至可能造成昏迷，千萬不可大意。觀光局東部海岸國家風景區管理處也緊急發布公告，提醒民眾僧帽水母近期大爆發，雖然已經死亡，仍具毒性，千萬不要輕易碰。

宜蘭頭城竹安海灘日前也有僧帽水母現蹤。宜蘭環保局、宜蘭縣海洋及漁業發展所4日派員至頭城鎮竹安海灘巡查，意外發現海灘上已有為數不少的僧帽水母。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

僧帽水母主要分布在熱帶及溫帶海域，近期因海水溫度逐年上升，加上東北季風強勁，沿著退潮時的低潮線或漲潮時的高潮線走，均會發現僧帽水母在海灘上的蹤跡。尤其是目前是恰逢每年11月至隔年2月，野生鰻苗順著黑潮洄游到東部溪流的季節，呼籲民眾捕鰻苗及或海邊遊玩時，請多注意以免被僧帽水母螫傷。

▲▼世界3毒大爆發漂到金山！女撿「藍瓶僧帽水母屍串」大驚：以為踩到小氣球。（圖／林慧茹授權提供）

▲女網友在新北金山下寮海灘看到「藍瓶僧帽水母屍串」，還以為是小氣球。（圖／林慧茹授權提供）

▲▼世界3毒大爆發漂到金山！女撿「藍瓶僧帽水母屍串」大驚：以為踩到小氣球。（圖／林慧茹授權提供）

▲僧帽水母就算死亡也具毒性，千萬不要輕易碰。（圖／林慧茹授權提供）

關鍵字： 僧帽水母水母鼻頭角透明氣球

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

恭請「48KG汪聖上」回房就寢　宮女媽「人肉抬轎」..

世界3毒大爆發漂到金山！女撿「僧帽水母屍串」大驚：..

影 ／她偷帶「巴哥」上飛機：一路都沒叫　真相曝光網..

找石虎當靠山！盤古蟾蜍每周三現身　囂張吃相保育員翻..

直播餵幼犬喝啤酒　‎‎菜農林佳新臉書道歉：我家貓狗..

喵老大刺青刺「半甲」　單手虎紋超殺狠瞪：看什麼看？

無助在排泄物裡躺3天！　2小海豹受虐遭逼跨年表演

看海想起曾被丟棄　米克斯驚恐脫繩狂奔…屁股黏坐機車..

面對道別的那一天　只要發自內心為狗狗好…相信牠能理..

「妻子愛狗勝過我」律師高樓丟2毛孩　17歲吉娃娃慘..

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻X..

柴柴躺平爽按摩臉被擠變形　臉色突變：怎麼好像有味道

80kg高加索汪想討肉肉吃　怕吵到馬麻「氣音」喊：..

短腿橘喵「飛撲攻擊」挑釁哥　秒落跑躲衣櫃下求饒：我..

她偷帶「巴哥」上飛機還拍照真相曝光網友差點翻桌XD

走錯棚囉！用肉乾教黑狗握手　貪吃柴亂入邀功：我明明..

浪浪嘴巴遭「藍膠帶緊捆8圈」　一拆開就滲血...上..

小弟見萌貓「吸癮爆發」變癡漢　狂吸15秒...網笑..

用力吸奶!「螺旋槳模式」啟動 尾巴轉不停

暖爐前驚見熱騰騰「烤基」　爸一旁看傻：都已經冒煙了..

母水鹿「腹部破洞」陳屍長青登山道　疑遭野狗追咬驚嚇..

小手緊抱「大蛋捲」啃狂　松鼠爬樹上偷吃模樣萌爆全紐..

聽到兒子到了！阿嬤騎來車站只載「狗孫回家」　他落寞..

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘輕撫落淚：牠前幾天..

男主和黃金獵犬比賽吃麵條　「結局神展開」萬人笑噴

親赴金門站第一線視察非洲豬瘟！蔡總統：謝謝認真執勤..

戽斗軍人持槍匍匐前進　喵皇嚇傻站立貼牆：這什麼東東..

上廁所聽見慘叫聲！　媽奔出看到「美貓→刀疤姐」嚇壞..

微凸小肚肚懸空　軟Q小喵開「飛行模式」喝ㄋㄟ：奶瓶..

影／鼻頭角自潛疑遇僧帽水母　「透明氣球」漂水面底下..

母水鹿「腹部破洞」陳屍長青登山道　疑遭野狗追咬驚嚇..

《大時代》男星小傷口變蜂窩性組織炎　「耳朵一度萎縮..

小手緊抱「大蛋捲」啃狂　松鼠爬樹上偷吃模樣萌爆全紐..

SBL／要金酒全隊忘記貝斯　吳俊雄：5連敗自己走出..

擊飛「黑飛」無人機　英2大機場裝軍用級干擾系統

聽到兒子到了！阿嬤騎來車站只載「狗孫回家」　他落寞..

萬丹紅豆進入採收期　今年風調雨順「反而歉收」　

Wanna One公開合體剩2次⋯得獎留空位給他　..

影／高雄保警轟加班費打7折　基層怒：沒加班費，有錢..

遇性騷擾報警反被路人打到全身瘀青　埃及女性#MeT..

寵物動物熱門新聞

阿金仰頭拒吃藥　見爸下場秒張嘴

蟾蜍找石虎當靠山　保育員翻白眼

餵1年不給摸　臭臉喵默送禮答謝

美洲獅見驚喜開心「學狗汪汪叫」

宮女媽「人肉抬轎」48KG聖上..

世界3毒漂到金山！女驚撿水母屍..

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

氣妻子愛狗！他高樓丟2吉娃娃害..

歐告被打針「氣整天」把媽當空氣

汪暖爐前頭頂冒煙　秒變「烤基」

狗狗誤食「粉紅鹹酥雞」1死2住..

睡到一半被撞醒　汪爬起來怒瞪室..

7奶喵被丟森林等死　佛心哈士奇..

逼跨年表演！2小海豹在排泄物躺..

讀者迴響

熱門新聞

阿金仰頭拒吃藥　見爸下場秒張嘴

蟾蜍找石虎當靠山　保育員翻白眼

餵1年不給摸　臭臉喵默送禮答謝

美洲獅見驚喜開心「學狗汪汪叫」

宮女媽「人肉抬轎」48KG聖上..

世界3毒漂到金山！女驚撿水母屍..

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

氣妻子愛狗！他高樓丟2吉娃娃害..

歐告被打針「氣整天」把媽當空氣

汪暖爐前頭頂冒煙　秒變「烤基」

狗狗誤食「粉紅鹹酥雞」1死2住..

睡到一半被撞醒　汪爬起來怒瞪室..

7奶喵被丟森林等死　佛心哈士奇..

逼跨年表演！2小海豹在排泄物躺..

乖汪害怕再被丟　狂奔回車上坐好

最新影片

更多

貪睡柴柴坐榻榻米打瞌睡！　下秒「綜藝摔」全家嚇傻XD

柴柴躺平爽按摩臉被擠變形　臉色突變：怎麼好像有味道

80kg高加索汪想討肉肉吃　怕吵到馬麻「氣音」喊：阿母

短腿橘喵「飛撲攻擊」挑釁哥　秒落跑躲衣櫃下求饒：我錯了！

她偷帶「巴哥」上飛機還拍照真相曝光網友差點翻桌XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面