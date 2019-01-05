影／鼻頭角自潛疑遇僧帽水母　「透明氣球」漂水面底下觸手狂螫3人

寵物小組／綜合報導

花蓮七星潭、宜蘭頭城竹安海灘、綠島相繼出現「世界第3毒」僧帽水母，日前還有女網友在新北金山下寮海灘發現像塑膠袋般的水母屍體串。不料，有潛客5日到瑞芳鼻頭角自潛時，拍攝到水面上漂浮「透明氣球」、底下則是超長觸手，雖身穿防寒衣仍被螫得很痛，疑似也遇上了僧帽水母。

▲潛友到鼻頭角自潛疑似遇上僧帽水母。（圖／潛友科科提供）

這名潛友指出，自己平常被一般水母螫時不會有太大反應，但這次一被螫到就感覺很痛，後來開始有痠感，還痠痛到腋下，「感覺好像被針灸一樣，很痠。」當時約有3個人被螫，大概幾分鐘後皮膚會出現像被蚊子叮咬的包，「我平常對一般水母是沒有太大的反應，但這次是真的嚇到。」

▲水母在水面上看起來就像透明氣球或塑膠袋。（圖／潛友科科提供）

▲水母在水面上看起來就像透明氣球或塑膠袋。（圖／潛友科科提供）

▲水面下卻是長長的觸手。（圖／潛友科科提供）

東部海岸近日僧帽水母大爆發，上周開始有民眾在花蓮七星潭海灘看到透明閃爍神秘藍光的僧帽水母屍體，花蓮縣府環保局隨即於3日派員了解並清除。農業處研判，花蓮岸際並不常出現藍瓶僧帽水母，最近天冷、東北季風增強，屬於零星個案。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

花蓮農業處表示，藍瓶僧帽水母的觸手有刺絲胞，遇到刺激時會釋放的刺針，毒性強，被螫傷後，患部會出現條狀紅疹，並有刺癢疼痛症狀，過敏體質者甚至可能造成昏迷，千萬不可大意。觀光局東部海岸國家風景區管理處也緊急發布公告，提醒民眾僧帽水母近期大爆發，雖然已經死亡，仍具毒性，千萬不要輕易碰。

宜蘭頭城竹安海灘日前也有僧帽水母現蹤。宜蘭環保局、宜蘭縣海洋及漁業發展所4日派員至頭城鎮竹安海灘巡查，意外發現海灘上已有為數不少的僧帽水母。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

僧帽水母主要分布在熱帶及溫帶海域，近期因海水溫度逐年上升，加上東北季風強勁，沿著退潮時的低潮線或漲潮時的高潮線走，均會發現僧帽水母在海灘上的蹤跡。尤其是目前是恰逢每年11月至隔年2月，野生鰻苗順著黑潮洄游到東部溪流的季節，呼籲民眾捕鰻苗及或海邊遊玩時，請多注意以免被僧帽水母螫傷。

▲女網友在新北金山下寮海灘看到「藍瓶僧帽水母屍串」，還以為是小氣球。（圖／林慧茹授權提供）

▲僧帽水母就算死亡也具毒性，千萬不要輕易碰。（圖／林慧茹授權提供）