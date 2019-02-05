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爸比～不要啊啊！狗鼻遭「大嘴巴」吸住　網問號：到底看了啥

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▲爸比～不要啊啊啊！狗頭被「大嘴巴」塞住，網問號：到底看了啥。（圖／網友大翰李提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴柴：爸比～不要啊啊啊啊！（圖／網友大翰李提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

「NO～本汪的鼻子！！！」網友大翰李在「柴犬社團」PO文，分享自己獨特的「訓練穩定度」方式。只見爸爸張開大大的嘴巴，硬將柴柴「啾咪」跟米克斯「小飛」的鼻子吃掉，嚇人的照片笑歪一堆網友，有人直呼「我到底看了什麼？？」。

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住在高雄瑞豐的爸比平時瘋瘋癲癲，總是想出一些怪招捉弄毛孩。其中一隻8歲黑色柴柴「阿東」，特別能容忍爸比的怪異行徑，百分之百配合他！爸爸笑說，「牠應該很無奈！但是沒辦法，我平常可是很疼牠們的！」

▲爸比～不要啊啊啊！狗頭被「大嘴巴」塞住，網問號：到底看了啥。（圖／網友大翰李提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小飛：救命啊～有人虐狗喔！

▲爸比～不要啊啊啊！狗頭被「大嘴巴」塞住，網問號：到底看了啥。（圖／網友大翰李提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪星人面對爸爸的怪異行徑，表現出淡定。

做餐飲業的關係，爸爸對於毛孩的飲食特別注重。爸爸表示，早上弄飼料，晚上煮生食。「鮮食部分會準備...例如牛肉、雞肉、豬肉、內臟等等，水煮過後再拌飼料。」

▲爸比～不要啊啊啊！狗頭被「大嘴巴」塞住，網問號：到底看了啥。（圖／網友大翰李提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸爸為毛孩準備健康鮮食。

爸爸將吃掉愛犬鼻子的照片，分享至臉書社團，PO文「穩定度訓練！同場加映米克斯版」，此文瞬間吸引3000多人按讚，網友紛紛在底下留言，「您在幫拔拔看牙嗎？」、「還好中午沒吃韭菜水餃」、「這是嗅覺訓練了吧XD」、「柴柴小手好可愛」、「下次要不要互換角色」、「這樣kiss會比較浪漫嗎？哈哈」。

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▲爸比～不要啊啊啊！狗頭被「大嘴巴」塞住，網問號：到底看了啥。（圖／網友大翰李提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主養4隻狗，家裡相當熱鬧。

▲爸比～不要啊啊啊！狗頭被「大嘴巴」塞住，網問號：到底看了啥。（圖／網友大翰李提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 柴犬狗頭大嘴巴

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