軍官報復被追車！綁狗丟滾燙柏油路曬7小時...2汪封嘴喘到昏

▲2隻狗狗曝曬在32度的烈陽下。（圖／翻攝自WATCHDOG THAILAND臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

泰國一名軍官日前騎車被流浪狗追趕，心生不滿想報復，命令下屬將1黑1白的狗狗抓回來，繩綁雙腳和嘴巴，丟棄在高溫35度的柏油路，曝曬將近7個小時，隨後丟棄置垃圾堆等死。所幸參與此事的士兵向動保團體通報，2隻狗狗才撿回一條命，事件曝光後，過分的行徑引起廣大網友抨擊。

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這起事件發生在去年的12月31日，華富里府一名軍官騎乘腳踏車外出，被2隻流浪狗追趕，一氣之下要求下屬捕捉，將牠們麻花大綁，棄置空地乾煎7小時。期間狗狗不斷喘息掙扎，舌頭伸出來散熱仍不敵烈陽，皮膚被曬傷多處起水泡。更可惡的是，軍官仍感到不滿，要求把狗扔至3公里的垃圾堆，完全沒有要鬆綁的意思。

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▲2隻狗狗遭綁曝曬7小時，險些中暑死亡。



眼看著狗狗漸漸失去意識，瀕臨死亡，一名被迫執行命令的士兵於心不忍，向泰國當地的動保組織Watchdog Thailand投訴，2隻狗才被救回安置，安排接受治療與檢查，身體已無大礙，同時也讓事件得以流出。組織也在臉書發布這則消息，要求基地的指揮官、華富里市長、省警局找出虐狗的軍官重視此事。

▲動物救援組織緊急出動救援。

許多網友紛紛留言抨擊軍官的誇張行徑，「追車的狗是不對，但可以通知相關管理單位，虐待牠們幹嘛」、「可以不喜歡，但也不用傷害流浪動物」、「虐待完難道牠們就學會不要追車了嗎？」、「軍官怎麼能下這種命令」、「心裡變態去看醫生」。

消息曝光後，根據當地媒體指出，軍隊在1月7日發布消息，已經下令懲罰參與此次事件的軍官，替受虐的狗兒討一個公道。

▲狗狗交由動物組織安置。