被結紮超袂送！親人柴翻臉記恨醫生　怎麼叫都不回

▲柴：我要跟你冷戰三分鐘！（圖／網友林潔兒授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

我要跟醫生薯叔絕交了啦！高雄阿柴「咪醬」一向都是人人好，就連醫院裡汪汪聞之色變的獸醫也是牠的好友之一，不過這天咪醬卻因為被結紮而和醫師薯叔大吵了一架，手術完的咪醬面無表情呆坐在原地，無論醫生怎麼安慰討好，柴柴就是不肯做任何回覆，扳著臭臉和醫師賭氣，氣噗噗的模樣讓家人全笑壞！

馬麻林潔兒笑說，其實咪醬是個完全不怕看醫生的汪星人，就連打針也都很淡定，還會靠在獸醫身上撒嬌，但是這天咪醬似乎知道這一針不一樣，在打麻藥前就開始緊張不已，激動地不肯就範不願意睡覺，在原地瘋狂掙脫尖叫，嚇壞一旁的客人和醫師，沒想到手術完畢後，咪醬氣到說不出話，醫生薯叔甚至好聲好氣拜託牠別生氣，但仍被傲嬌的汪星人無視。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲姐姐豆漿（左）和妹妹咪醬（右）連結紮掙扎姿勢都一模一樣。

▲兩姐妹都非常擅長翻白眼。

咪醬是個非常人性化的阿柴，表情多到連媽媽都讚嘆，但牠也非常固執，卻又親人愛撒嬌，平時佔有慾很強，不准其他家的貓狗接近自己的主人，還會跟家裡的柴姐姐「豆漿」搶玩具，完全就是個小屁孩，雖然總是很無厘頭卻很少生氣，是一隻個性非常好的柴柴。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友們看了紛紛笑翻表示，「氣死了！」、「還斜眼看哈哈」、「愛記仇的柴柴><」、「他天蠍座嗎......XDD」、「你弄痛我了，為什麼要理你～～～」、「生氣氣也好可愛」、「氣炸了，怎會理醫生呢？哈哈哈～」、「心裡os你們都完蛋了！」、「開飛機耳，臉卻是生氣的」、「飛機開到墜機了」、那7pupu的小眼神好可愛啦！」、「最後那不屑的眼神真的是很氣」、「還會ㄘㄟ人」、「覺得醫生好有愛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲這兩柴的笑容太療癒了啦！

▲柴：媽今天要去哪玩？不要去找醫生薯叔都好，我還沒原諒他。

▼影片為網友林潔兒授權提供

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