陷毛小孩窩眼冒愛心　楊丞琳自曝一聞「狗味」馬上有安全感

圖文／鏡週刊



小說改編的療癒寵物電影《為了與你相聚》，9日晚間舉辦「聚在一起FUN」公益首映典禮，號召過百隻狗狗與主人一起觀影，家有近14歲高齡愛犬YUMI的楊丞琳也出席力挺。楊丞琳笑稱自己最愛聞「狗味」，不只是自己的愛犬，剛才聞到「一大股」狗味，就馬上有了安心的感覺。

身為資深狗主，楊丞琳不僅拍片號召各界一起響應看首映做公益，自己也特地站台參與。提到2005年開始養的雪納瑞狗女兒YUMI，楊丞琳瞬間變成心心眼。「她從不吃醋，淡定到我常問她：『你是不是不愛我？』然後我媽就會問我是不是不愛她？因為她想讓我感覺YUMI一直被問這問題會不會很煩！」

幾年前當YUMI還小時，有天楊丞琳向朋友借來一隻剛出生2個月的紅貴賓，想測試如果有自己疼愛一個「外來者」，看看YUMI會不會吃醋？「結果YUMI把床、玩具什麼的都讓給那隻狗，自己閃去旁邊，依舊沒有吃醋。她的性格其實比較像一隻貓。也還好她既乖又聽話，不會鬧情緒或是亂叫，讓我媽和我沒有後顧之憂。」

楊丞琳去年曾突發奇想，打算為YUMI與家裡有養狗的粉絲們辦一場公益聚會，讓大家的毛小孩彼此可以接近，只是因為想不到有什麼主題來邀請粉絲而作罷，沒想到這次電影的公益首映會圓了她的夢，唯一可惜的是因為YUMI去年罹患肥大細胞瘤，如今癌細胞雖然已經切除，但仍繼續接受治療中，楊丞琳表示即使YUMI目前精神和健康狀態都很好，還是擔心出來會對她的健康有影響，寧願讓YUMI缺席。

新片首映典禮上，更號召了一批毛小孩來走專屬紅毯，包括「我的OLi柯基犬日記」的明星狗OLi、「台灣狗醫生協會」訓練有素的「狗醫生」們，以及電影公司透過臉書號召，找到神似電影裡狗主角「貝拉」的狗狗等。而首映門票全額銷售收益達13萬6千元，也由楊丞琳代表全數捐贈給「台灣狗醫生協會」，幫助狗醫生與飼主參與自願性服務期間的保險，同時也鼓勵狗醫生服務達一定時數時給予狗醫生訓練課程補助，以及補貼現任狗醫生健康檢查費用，讓狗醫生的訓練與傳承能夠永續回饋，也為這些狗醫生的健康付出關懷。

《為了與你相聚》劇情描述混種犬「貝拉」陰錯陽差與主人失散分開，在歷經長達600餘公里的返家路程上，貝拉認識了許多新朋友，不管是其他的狗狗，還跟盜獵失去母貓的小山貓成為好友，並在雪地救了雪崩滑雪客等等，一路奇幻歷險，透過狗主角貝拉讓劇情倍添療癒感。戲外，實際主演的狗演員「雪碧」，不但曾經是沒有主人的流浪犬，劇組從收容所選上牠，安排牠被收養與訓練，也讓和善親人、穩定性高的雪碧受訓通過當起「狗醫生」。不拍戲的時候，牠更被安排前往醫院，或探視自閉兒童，戲裡戲外都很療癒。



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