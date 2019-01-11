ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

陷毛小孩窩眼冒愛心　楊丞琳自曝一聞「狗味」馬上有安全感

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

圖文／鏡週刊

小說改編的療癒寵物電影《為了與你相聚》，9日晚間舉辦「聚在一起FUN」公益首映典禮，號召過百隻狗狗與主人一起觀影，家有近14歲高齡愛犬YUMI的楊丞琳也出席力挺。楊丞琳笑稱自己最愛聞「狗味」，不只是自己的愛犬，剛才聞到「一大股」狗味，就馬上有了安心的感覺。

不管是不是自己的狗女兒，楊丞琳一見到毛小孩就忍不住上前撫摸疼惜。

身為資深狗主，楊丞琳不僅拍片號召各界一起響應看首映做公益，自己也特地站台參與。提到2005年開始養的雪納瑞狗女兒YUMI，楊丞琳瞬間變成心心眼。「她從不吃醋，淡定到我常問她：『你是不是不愛我？』然後我媽就會問我是不是不愛她？因為她想讓我感覺YUMI一直被問這問題會不會很煩！」

幾年前當YUMI還小時，有天楊丞琳向朋友借來一隻剛出生2個月的紅貴賓，想測試如果有自己疼愛一個「外來者」，看看YUMI會不會吃醋？「結果YUMI把床、玩具什麼的都讓給那隻狗，自己閃去旁邊，依舊沒有吃醋。她的性格其實比較像一隻貓。也還好她既乖又聽話，不會鬧情緒或是亂叫，讓我媽和我沒有後顧之憂。」

現場除了「台灣狗醫生協會」帶來的寵物外，也有上百位粉絲帶來自己的狗狗一起來觀影。

楊丞琳去年曾突發奇想，打算為YUMI與家裡有養狗的粉絲們辦一場公益聚會，讓大家的毛小孩彼此可以接近，只是因為想不到有什麼主題來邀請粉絲而作罷，沒想到這次電影的公益首映會圓了她的夢，唯一可惜的是因為YUMI去年罹患肥大細胞瘤，如今癌細胞雖然已經切除，但仍繼續接受治療中，楊丞琳表示即使YUMI目前精神和健康狀態都很好，還是擔心出來會對她的健康有影響，寧願讓YUMI缺席。

當晚門票所得由楊丞琳代表全數捐贈給「台灣狗醫生協會」。

新片首映典禮上，更號召了一批毛小孩來走專屬紅毯，包括「我的OLi柯基犬日記」的明星狗OLi、「台灣狗醫生協會」訓練有素的「狗醫生」們，以及電影公司透過臉書號召，找到神似電影裡狗主角「貝拉」的狗狗等。而首映門票全額銷售收益達13萬6千元，也由楊丞琳代表全數捐贈給「台灣狗醫生協會」，幫助狗醫生與飼主參與自願性服務期間的保險，同時也鼓勵狗醫生服務達一定時數時給予狗醫生訓練課程補助，以及補貼現任狗醫生健康檢查費用，讓狗醫生的訓練與傳承能夠永續回饋，也為這些狗醫生的健康付出關懷。

《為了與你相聚》劇情描述混種犬「貝拉」陰錯陽差與主人失散分開，在歷經長達600餘公里的返家路程上，貝拉認識了許多新朋友，不管是其他的狗狗，還跟盜獵失去母貓的小山貓成為好友，並在雪地救了雪崩滑雪客等等，一路奇幻歷險，透過狗主角貝拉讓劇情倍添療癒感。戲外，實際主演的狗演員「雪碧」，不但曾經是沒有主人的流浪犬，劇組從收容所選上牠，安排牠被收養與訓練，也讓和善親人、穩定性高的雪碧受訓通過當起「狗醫生」。不拍戲的時候，牠更被安排前往醫院，或探視自閉兒童，戲裡戲外都很療癒。


更多鏡週刊報導
粉絲批「吃喝玩樂不工作」　楊丞琳深夜吐心聲
看老人家吃過期食物　楊丞琳瞬間淚崩

關鍵字： 鏡週刊楊丞琳YUMI為了與你相聚雪納瑞

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／汪借住兩天收20多封祖孫照　阿公傳完「這個月放..

活活餓死！小白狗遭鎖房內「餓到家具啃成木屑」　飼料..

時速24km溜滑板散步　紅衣女燦笑抱「四肢流血愛犬..

鹿車禍腿傷躺路上！警車到場「數度來回爆輾」　牠痛苦..

不要攔我！二哈「佔車位」惹雪橇犬叫囂　繩一鬆網笑翻

4歲童哄唱「你是我的陽光」緊擁14年家人...老貓..

金孫柴聽到媽一句話　嘴角上揚驕傲看鏡頭：我阿嬤養的..

流浪狗被小孩「嘴塞鞭炮」點燃　下巴炸爛狂滴血心靈受..

黃金獵犬卡沙發出不來嚶嚶求救　網全歪樓：後方黑貓淡..

2019第2起路殺案！苗栗石虎死前「不願闔眼」　目..

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

小萌柴學下台階卻下巴著地　「屁屁朝上」滑行一臉懵爬..

喵皇爬媽祖頭頂...拔走頭套！ 網勸保重：夢到要被..

幫忙剃毛、照顧術後犬貓　一日下鄉動物絕育志工體驗

奴才吃個麵壓力山大！ 萌喵翻肚眼神死盯：拿來喔

毛孩突然變身「進擊的巨汪」　主人爬超高只為了餵狗食..

鏟屎官忘帶鑰匙進不了家　萌呆主子試救奴才卻GG惹

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

形象大崩壞！柴超浮誇睡相「極致白眼」被出賣嚇壞粉絲

喵皇爬媽祖頭頂...拔走頭套！ 網勸保重：夢到要被..

陷毛小孩窩眼冒愛心　楊丞琳自曝一聞「狗味」馬上有安..

上菜囉！小柯基躺在被被裡　讓把拔做成「鮮蔬雞肉捲」

洗香香=談戀愛❤美短狂啾美容師100下　媽閃瞎：我..

被結紮超袂送！親人柴翻臉記恨醫生　怎麼叫都不回

路上撞見野生老虎嚇爛！牠擠嘴邊肉無辜回頭...網友..

泰國大肚貓媽難產　飼主竟「剖腹產」挖出死胎母子俱亡

獨／哀怨眼神射過來！柴柴「後腿再痠」也要陪買菜：阿..

老師說不能超線！下課10分鐘見面會　粉絲「芭蕾舞姿..

20隻猴大玩雜技！71秒「走鋼索」影片狂吸百萬粉：..

時速24km溜滑板散步　紅衣女燦笑抱「四肢流血愛犬..

「旺仔小饅頭」縮小了！期間限定奇趣飲料又一發　全家..

吳奇隆帶劉詩詩「返台定居待產」　背後秘辛曝光！

金球獎「遞水小姐」亂入巨星合照　迷人微笑+清秀五官..

「鍵盤手百萬大歌星」千呼萬喚始出來！ERIKA、廖..

網喊韓國瑜2020選總統　命理師「他太講義氣」：只..

上海鼓勵台企科創板上市　李文輝：將做好金牌「店小二..

影／裕隆集團嚴凱泰11日出殯　白綾帝王帳伴父母長眠..

突被手電筒燈光照射　男罵警「看三小」　檢：天色昏暗..

蔣萬安10歲才知身世　老師一句「你爺爺過世」超震撼..

「玖壹壹師弟」饒舌嗆《聲林》林孟辰　蕭敬騰：太兇了..

寵物動物熱門新聞

米克斯借住阿公家兩天→收編一個..

狗狗遭棄「餓到家具咬成木屑」死..

生日禮物全換飼料！暖弟哭求救貓

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

溜滑板時速24km拖行　紅衣女..

鹿受傷躺路上　警車來回爆輾

阿公帶「老毛孩」看醫生惹哭網友

雪橇犬PK哈士奇　牽繩鬆開就和..

4歲童緊擁唱安眠曲　老貓淚離世

金孫柴嘴角上揚驕傲看鏡頭：我阿..

浪浪被小孩「嘴塞鞭炮」炸爛噴血

2019第2起路殺案！石虎睜眼..

汪汪卡沙發出不來　黑貓淡定看好..

不能超線！粉絲「芭蕾舞姿」摸校..

讀者迴響

熱門新聞

米克斯借住阿公家兩天→收編一個..

狗狗遭棄「餓到家具咬成木屑」死..

生日禮物全換飼料！暖弟哭求救貓

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

溜滑板時速24km拖行　紅衣女..

鹿受傷躺路上　警車來回爆輾

阿公帶「老毛孩」看醫生惹哭網友

雪橇犬PK哈士奇　牽繩鬆開就和..

4歲童緊擁唱安眠曲　老貓淚離世

金孫柴嘴角上揚驕傲看鏡頭：我阿..

浪浪被小孩「嘴塞鞭炮」炸爛噴血

2019第2起路殺案！石虎睜眼..

汪汪卡沙發出不來　黑貓淡定看好..

不能超線！粉絲「芭蕾舞姿」摸校..

大胖橘遭爸一掌推開　上千網嚇歪

最新影片

更多

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

小萌柴學下台階卻下巴著地　「屁屁朝上」滑行一臉懵爬起

喵皇爬媽祖頭頂...拔走頭套！ 網勸保重：夢到要被打屁股

幫忙剃毛、照顧術後犬貓　一日下鄉動物絕育志工體驗

奴才吃個麵壓力山大！ 萌喵翻肚眼神死盯：拿來喔

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面