ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

傻喵看風景「看到起立」雙手超不安分　網：以為在衝浪

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲喵星人看風景看到站起。（圖／網友李智仁授權提供）

▲喵：別吵我！我在跟喵星球回報重要機密。（圖／網友李智仁授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

不說還以為這喵戴著VR眼鏡呢！苗栗虎斑貓「奇奇」是個好奇寶寶，無聊的時候總會偷偷跑到後陽台，跳到洗衣機上看著窗外的風景，偶爾還會情不自禁地「看到起立」，同時雙手還不斷在腰間莫名擺動，搞笑姿勢讓人秒聯想到衝浪畫面，飼主也笑說牠根本就是狐獴上身。

把拔李智仁表示，1歲多的奇奇對任何事物都充滿了好奇心，只要窗外出現了來來往往的車輛，甚至是飛舞的小麻雀，都會讓牠看得目不轉睛。這天馬麻走到陽台卻意外驚見奇奇站立的畫面，於是馬上拍下影片，並通知家人來看熱鬧，隔天家人們刻意將毛孩抱到洗衣機上，沒想到奇奇真的又再次看到站起來，讓爸媽驚呼連連！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲喵星人看風景看到站起。（圖／網友李智仁授權提供）

▲「糟了！喵星人身分又曝光了。」

▲喵星人看風景看到站起。（圖／網友李智仁授權提供）

▲奇奇從小就是個超萌的好奇寶寶。

除此之外，爸爸也透露，奇奇不只喜歡欣賞室外的風景，還很喜歡跟著家人一起出門逛街，每當牠看到街上眼花撩亂的招牌，以及熙來攘往的人類，就會忍不住四處張望多看一眼，但家裡的喵姐姐「喵喵」卻不喜歡出門，一旦離開家裡或籠子就會開始瘋狂喵喵叫，兩喵個性截然不同。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑翻表示，「工讀生還在加班嗎？」、「向喵星球傳遞訊號中啦」、「好像在進行什麼儀式」、「在衝浪別吵」、「好像在跳國標舞哈哈哈」、「站起來指揮樂團」、「不安份的小手手」、「穿五指襪！好可愛啊啊啊」、「人家在玩體感遊戲，看不出來嗎」、「在玩比手畫腳嗎」、「貓星人曝露身份！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲喵星人看風景看到站起。（圖／網友李智仁授權提供）

▲不僅喜歡看風景，奇奇還超愛出門逛街。

▲喵星人看風景看到站起。（圖／網友李智仁授權提供）

▲奇奇（左）與喵喵（右）是一對個性截然不同的喵姐弟。

▼影片為網友李智仁授權提供

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪喵喵看風景洗衣機衝浪

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

調皮媽狂喊：爸爸要回來了! 　柴柴超興奮一秒「袋鼠魂上身」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

發現「靠山」不見了...幼汪嚇到張大眼　下秒搖臀「..

套圈圈一發命中「隱藏版最大獎」！　歐告開心搖尾：終..

喵滿臉土現身寵物店「我要洗澡！」　尋奴才竟是常客

混到米老鼠？呆萌狗長出「圓圓大耳」　網笑：迪士尼準..

老公抱陌生巨嬰哄入睡！　妻傻問「誰家的？」看到臉秒..

警察叔叔不要開單！邊境幫主人顧車　呆萌咬「大字報」..

饅頭臉寶寶水汪大眼撞臉貓姐姐！　網被萌翻：是雙胞胎

南投石虎「野性叫聲」超兇猛　帥氣抬尾「噴尿」標地盤

加油站被搶！收編汪驚醒衝向歹徒狂吠　趕走壞人變英雄

約定「下輩子疼你」　腎衰浪浪「喵一聲答應」闔眼離世

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半..

法鬥腳上沾滿「深紅鮮血」　媽下一秒轉頭看差點氣瘋

調皮媽狂喊：爸爸要回來了! 　柴柴超興奮一秒「袋鼠..

前進吧～受我控制的老太太！　「臭臉貓」搭阿嬤頭客廳..

呆萌橘貓慢半拍咬咬狂吃空氣　一旁黑貓悠哉看戲：好蠢

浪汪車禍癱瘓5個月突然站起來 奔進「阿爸」懷裡發..

萌貓放空瞪大眼整個ㄎ一ㄤ掉　網笑：當機了「重新開罐..

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

流浪貓咪遭車輾過還有呼吸！　徐文良抱起衝醫院.....

小三貓搶腿睡「害爸打錯檔」　夾縫中刷存在：本宮要坐..

黑貓掌下「偷藏泰迪熊」？　網拉近看...白色小肉墊..

阿金姐妹花站定點等拍照　燦笑逐漸變假笑：到底好了沒..

史上最遠距離！約克夏「隔空」對柴前後晃　網笑：空幹..

雙眼感染切除！牠看不見反而大解脫　被收編成「最時髦..

白貓跑到窗外…轉身想回卻踩空　「攀住磁磚」撐2秒墜..

幼犬塞布袋打結扔路邊！6隻只活1隻　救援者怒：根本..

罕見印花龍蝦身穿橘色瓢蟲裝　遇佛心魚市老闆免做海鮮..

傻喵看風景「看到起立」雙手超不安分　網：以為在衝浪

向前看齊！屋頂上鴿子「完美平均間距」　網呼：太療癒

萌貓壞掉了！小扁臉「貼緊牆壁」3分鐘...爸淡定：..

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會..

中信盃黑豹旗／劉愷廷、高育佐領個人獎　木聯有目標

志工遭「狠甩巴掌」 陳思宇激動哭：我可以落選 不允..

客語天后官靈芝唱台語！只因「十元阿嬤」...砸30..

獨／《姊的時代》女星跳槽新東家　歌聲神似孫燕姿

妳卸妝對了嗎？　別讓色素殘留在臉上！

南投傳槍擊案！　兇手開2槍射女後「喝農藥輕生」急救..

銀座必訪高級吐司專賣店　復古款、全鍍銀時尚版烤箱自..

快訊／「臺馬之星」驚傳落海意外！海大男學生失蹤4h..

什麼是諮詢式民調？　陳筱諭回應郭國文：是非選民自有..

寵物動物熱門新聞

邊境幫爸顧車：警察叔叔不要開單

含淚棄養愛犬　2hrs後飼主哭..

靠山不見了...幼汪搖臀「倒車..

喵滿臉土現身寵物店「我要洗澡！..

3年驚人變化！藍眼寶寶→角頭大..

「下輩子疼你」愛爸與腎衰浪貓約..

哈寶寶吃不到糖果凹屋7PUPU

肉桂捲耳朵爆紅！同胎汪全被光速..

退休軍犬遇見貓　鐵漢完全被征服

混到米奇？呆萌狗長出圓圓大耳朵

老公抱巨嬰哄睡　妻傻眼：誰的？

浪浪討完早餐倒地　狗友3字神解

雙胞胎！　大眼圓臉寶寶撞臉貓姐

搶劫！加油站浪汪狂吠趕走歹徒變..

讀者迴響

熱門新聞

邊境幫爸顧車：警察叔叔不要開單

含淚棄養愛犬　2hrs後飼主哭..

靠山不見了...幼汪搖臀「倒車..

喵滿臉土現身寵物店「我要洗澡！..

3年驚人變化！藍眼寶寶→角頭大..

「下輩子疼你」愛爸與腎衰浪貓約..

哈寶寶吃不到糖果凹屋7PUPU

肉桂捲耳朵爆紅！同胎汪全被光速..

退休軍犬遇見貓　鐵漢完全被征服

混到米奇？呆萌狗長出圓圓大耳朵

老公抱巨嬰哄睡　妻傻眼：誰的？

浪浪討完早餐倒地　狗友3字神解

雙胞胎！　大眼圓臉寶寶撞臉貓姐

搶劫！加油站浪汪狂吠趕走歹徒變..

石虎叫聲超兇猛　抬尾噴尿標地盤

最新影片

更多

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

法鬥腳上沾滿「深紅鮮血」　媽下一秒轉頭看差點氣瘋

調皮媽狂喊：爸爸要回來了! 　柴柴超興奮一秒「袋鼠魂上身」

前進吧～受我控制的老太太！　「臭臉貓」搭阿嬤頭客廳閒晃

呆萌橘貓慢半拍咬咬狂吃空氣　一旁黑貓悠哉看戲：好蠢

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面