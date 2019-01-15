傻喵看風景「看到起立」雙手超不安分　網：以為在衝浪

▲喵：別吵我！我在跟喵星球回報重要機密。（圖／網友李智仁授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

不說還以為這喵戴著VR眼鏡呢！苗栗虎斑貓「奇奇」是個好奇寶寶，無聊的時候總會偷偷跑到後陽台，跳到洗衣機上看著窗外的風景，偶爾還會情不自禁地「看到起立」，同時雙手還不斷在腰間莫名擺動，搞笑姿勢讓人秒聯想到衝浪畫面，飼主也笑說牠根本就是狐獴上身。

把拔李智仁表示，1歲多的奇奇對任何事物都充滿了好奇心，只要窗外出現了來來往往的車輛，甚至是飛舞的小麻雀，都會讓牠看得目不轉睛。這天馬麻走到陽台卻意外驚見奇奇站立的畫面，於是馬上拍下影片，並通知家人來看熱鬧，隔天家人們刻意將毛孩抱到洗衣機上，沒想到奇奇真的又再次看到站起來，讓爸媽驚呼連連！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「糟了！喵星人身分又曝光了。」

▲奇奇從小就是個超萌的好奇寶寶。

除此之外，爸爸也透露，奇奇不只喜歡欣賞室外的風景，還很喜歡跟著家人一起出門逛街，每當牠看到街上眼花撩亂的招牌，以及熙來攘往的人類，就會忍不住四處張望多看一眼，但家裡的喵姐姐「喵喵」卻不喜歡出門，一旦離開家裡或籠子就會開始瘋狂喵喵叫，兩喵個性截然不同。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑翻表示，「工讀生還在加班嗎？」、「向喵星球傳遞訊號中啦」、「好像在進行什麼儀式」、「在衝浪別吵」、「好像在跳國標舞哈哈哈」、「站起來指揮樂團」、「不安份的小手手」、「穿五指襪！好可愛啊啊啊」、「人家在玩體感遊戲，看不出來嗎」、「在玩比手畫腳嗎」、「貓星人曝露身份！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲不僅喜歡看風景，奇奇還超愛出門逛街。

▲奇奇（左）與喵喵（右）是一對個性截然不同的喵姐弟。

▼影片為網友李智仁授權提供

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