ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

毛毛周記／悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯　蛻變燦笑小毛球惹哭45萬網友

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

狗狗餓成骷顱。（圖／翻攝自TOP Animal）

▲狗狗餓成骷顱。（圖／翻攝自TOP Animal）

寵物小組／整理報導

《ETtoday寵物雲》整理了一周內最受關注的寵物動物新聞TOP5，讓喜愛動物的大家不錯過最重要的內容！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯　蛻變燦笑小毛球惹哭45萬網友

小白狗半身毛脫光，瘦得皮包骨像是骷髏，好不容易吃到飯只顧低著頭猛嗑，畫面令人心疼不已，當時誰也想不到在愛的照顧下，骷髏狗竟蛻變成愛撒嬌的小毛球，燦爛的笑容融化人心。

白貓跑到窗外…轉身想回卻踩空　「攀住磁磚」撐2秒墜樓

飼養貓咪，千萬要記得做好門窗防護！香港網友Angel Lo在臉書上分享一則影片，有隻小貓咪鑽出窗戶，孤零零地走在建築物外頭的狹窄平台上，沒想到牠才想要轉身回去，就不小心失足墜落。她呼籲飼主負起該有的責任，「別心存僥倖，牠沒有9條命來為你的疏忽承擔痛苦！」

google地圖看到死去的家人…熟悉眼神回眸　她淚崩：你在天堂乖嗎？

現在科技日新月異，保存記憶的載具已經從相簿變成數位化的平台，一位網友在Google Map的街景功能，看到過世的家人出現，不但又驚又喜，還牽動了許多情緒，趕緊截圖保存。

影／太平神壇夫婦領養三花貓　獸醫機警攔截：聽起來想找目標

台中獸醫林堂棣送養6個月大的三花貓，接到想領養的電話但對方聽起很急，他心裡覺得奇怪，這時同事隨口提起太平神壇虐貓事件，一查竟然資料相符，而且對方曾有領養貓當天就遺失的紀錄，和「貓養10年才離開」的說法大相逕庭，他趕緊將資訊PO網提醒大家謹慎送養。事實上該名婦人3天前才被沒入2貓1狗。

憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」　沒常識理由讓她大傻眼

導盲犬被稱為「走在左邊的天使」，總是走在視障者左邊，做他們的眼睛，引導他們避開危險，但英國卻發生離譜的趕盲人下公車事件，該位盲人被告知的理由非常愚蠢「沒有導盲犬是黑的，你那隻是假的。」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

更多精彩影音：

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 毛毛周記太平神壇

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

妹妹熱愛邊境極品「毛屁屁」 小臉磨蹭露幸福燦笑：好喜翻

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貪玩雞被小主人硬牽回家　走到一半「頻頻回頭」：再玩..

忠犬原地死守10年！從幼犬變老狗...只因主人一句..

google地圖看到熟悉身影「守護家裡」16年　眼..

影／以為沾到巧克力！她舔手「吃到貓屎」崩潰　味道曝..

養狗10年對比照！他手一伸全空了「緊握1小罐毛髮」..

浪汪車禍癱瘓5個月　見到「阿爸」突然站起來奔進懷裡..

她日花5hr陪伴…膽小浪橘吃飽了「泛淚緊抱大腿」貓..

白貓跑到窗外…轉身想回卻踩空　「攀住磁磚」撐2秒墜..

萌貓取名「柴犬」長大只會「汪汪叫」　媽：你要學貓叫..

親人汪只兇她！狗狗揪出虐嬰惡褓姆　5個月寶寶遭摑掌

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...

仙氣美喵吃飯臉埋飼料狂磨蹭 上千奴才笑歪：果然靠臉..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

蹲點跟貓鬥智、協助麻醉結紮　親身體驗誘捕浪浪TNR..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有..

2柴搭肩玩耍「前前後後」爸一改慢動作秒變愛情恰恰

飲水機就在旁邊...卻對天「空舔」　貓咪「佛系喝水..

數到50才能吃！法鬥度估頂餅乾　等太久...網笑：..

她日花5小時陪伴膽小浪橘喵　吃飽「泛淚緊抱大腿」貓..

捕獲機率僅3千萬分之一！罕見「橙色藍紋龍蝦」險被吃..

小海豹穿「塑膠帽T」浮出海面眼神求救　殊不知人類才..

緊咬玩具意外變「好柴拖」讓地板亮晶晶　網友笑翻：想..

6個月法鬥「第一次發情」！　喵哥嚇傻急跳紙箱逃開

毛毛周記／悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯　蛻變燦笑小毛球惹哭..

比30cm更強！寄居蟹「胸部以下都是GG」　科學解..

13歲萌狗10年都到肉店「等骨頭」　從家裡出發乖坐..

快訊／13歲人氣博美狗Boo睡夢中去世！飼主哭泣：..

尾牙摸彩沒中別灰心！　快來東森寵物雲抽「東京來回」..

紙門破了！　柴犬大頭鑽出洞中傻呆賣萌：不是我弄的～

華為Mate 20 Pro再勝iPhone Xs ..

2020民調翻高！朱立倫：不能只看數字　要檢討與年..

醜妹10年後神進化！「白嫩渾圓照」曝光　晃暈1.2..

約吃飯被心儀女同事冷落　衝去她家痛扁洩憤

澳網／詹皓晴混雙晉級16強　詹詠然首輪止步

蔡英文臉書正妹小編曝光！一脫登上表特版　萌翻大票男..

差別待遇？華為遭多國圍堵同樣是陸製的iPhone卻..

《以團之名》男選手跳到一半「脫衣亂丟」　導師全傻眼..

捕獲機率僅3千萬分之一！罕見「橙色藍紋龍蝦」險被吃..

人民幣2019保持堅挺　人民日報：中國經濟逆勢走穩

寵物動物熱門新聞

人氣博美狗Boo睡夢中安詳離世

貪玩雞被抓回家一路頻頻回頭：想..

夫說鏡頭怪怪的！她開機見小驚喜..

一句「你在這等著」　忠犬原地等..

google看到熟悉身影守護家..

以為沾到巧克力　貓奴舔手吃到屎

養狗10年！他手裡全空了：剩1..

浪汪車禍癱瘓　見他竟奔懷裡撒嬌

主過世黑貓被丟街上　躲車下卻愛..

膽小浪→塞奶貓　泛淚抱大腿踏踏

紙門破了！　柴犬大頭鑽出賣萌

萌貓取名「柴犬」長大只會汪汪叫

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

貓一關暖氣就碎念　媽：什麼態度

讀者迴響

熱門新聞

人氣博美狗Boo睡夢中安詳離世

貪玩雞被抓回家一路頻頻回頭：想..

夫說鏡頭怪怪的！她開機見小驚喜..

一句「你在這等著」　忠犬原地等..

google看到熟悉身影守護家..

以為沾到巧克力　貓奴舔手吃到屎

養狗10年！他手裡全空了：剩1..

浪汪車禍癱瘓　見他竟奔懷裡撒嬌

主過世黑貓被丟街上　躲車下卻愛..

膽小浪→塞奶貓　泛淚抱大腿踏踏

紙門破了！　柴犬大頭鑽出賣萌

萌貓取名「柴犬」長大只會汪汪叫

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

貓一關暖氣就碎念　媽：什麼態度

萌貓長大疑被盜帳號　網笑：被欠..

最新影片

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

仙氣美喵吃飯臉埋飼料狂磨蹭 上千奴才笑歪：果然靠臉吃飯

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

蹲點跟貓鬥智、協助麻醉結紮　親身體驗誘捕浪浪TNR過程

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面