毛毛周記／悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯　蛻變燦笑小毛球惹哭45萬網友

▲狗狗餓成骷顱。（圖／翻攝自TOP Animal）



寵物小組／整理報導

《ETtoday寵物雲》整理了一周內最受關注的寵物動物新聞TOP5，讓喜愛動物的大家不錯過最重要的內容！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯 蛻變燦笑小毛球惹哭45萬網友

小白狗半身毛脫光，瘦得皮包骨像是骷髏，好不容易吃到飯只顧低著頭猛嗑，畫面令人心疼不已，當時誰也想不到在愛的照顧下，骷髏狗竟蛻變成愛撒嬌的小毛球，燦爛的笑容融化人心。

白貓跑到窗外…轉身想回卻踩空 「攀住磁磚」撐2秒墜樓

飼養貓咪，千萬要記得做好門窗防護！香港網友Angel Lo在臉書上分享一則影片，有隻小貓咪鑽出窗戶，孤零零地走在建築物外頭的狹窄平台上，沒想到牠才想要轉身回去，就不小心失足墜落。她呼籲飼主負起該有的責任，「別心存僥倖，牠沒有9條命來為你的疏忽承擔痛苦！」

google地圖看到死去的家人…熟悉眼神回眸 她淚崩：你在天堂乖嗎？

現在科技日新月異，保存記憶的載具已經從相簿變成數位化的平台，一位網友在Google Map的街景功能，看到過世的家人出現，不但又驚又喜，還牽動了許多情緒，趕緊截圖保存。

影／太平神壇夫婦領養三花貓 獸醫機警攔截：聽起來想找目標

台中獸醫林堂棣送養6個月大的三花貓，接到想領養的電話但對方聽起很急，他心裡覺得奇怪，這時同事隨口提起太平神壇虐貓事件，一查竟然資料相符，而且對方曾有領養貓當天就遺失的紀錄，和「貓養10年才離開」的說法大相逕庭，他趕緊將資訊PO網提醒大家謹慎送養。事實上該名婦人3天前才被沒入2貓1狗。

憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」 沒常識理由讓她大傻眼

導盲犬被稱為「走在左邊的天使」，總是走在視障者左邊，做他們的眼睛，引導他們避開危險，但英國卻發生離譜的趕盲人下公車事件，該位盲人被告知的理由非常愚蠢「沒有導盲犬是黑的，你那隻是假的。」

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