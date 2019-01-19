緊咬玩具意外變「好柴拖」讓地板亮晶晶　網友笑翻：想預購

▲怎麼意外成了好柴拖！（影／臉書粉絲團「柴犬Doffee」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

原來你還有這功能！這天柴犬「Doffee」趁沒人注意時把飛盤偷咬走，被當場抓包後還緊咬不放。不過，馬麻也不是省油的燈，只見她抓著玩具，讓汪汪意外變「海龜姿勢」行走。好玩的是，Doffee還沿路用自己的毛，把家裡打掃一遍，讓馬麻笑說，「獨一無二的好柴拖。」

▲看到一隻海龜呢！

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影片中可以看到，眼神堅定的Doffee誓死捍衛寶物，因為好不容易到手的玩具，可不能就這樣沒了；這時馬麻抓著玩具的另一邊上演拔河戰，雙方僵持30秒後，Doffee才鬆口投降。有趣的是，Doffee在跟馬麻拔河期間，意外神複製海龜姿勢，還一路用自己的毛，把地板擦的亮晶晶，一旁錄影的朋友笑說，「清潔力不是最好，但吸力肯定滿分！」

▲柴：這是我的，不准拿走！

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▲看到玩具就笑得很開心的Doffee。

影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，吸引不少網友按讚留言，「手手好可愛」、「想預購」、「請問有乾濕兩用功能嗎？哈哈」、「最強馬達」、「你沒有先沾水」、「地板啵亮」、「請問這好柴拖有賣嗎？」、「可以外借嗎？我的地板需要牠」。

▲好會眨眼的柴皇帝啊！

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