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排水管鑽出濕淋淋「翹家鼠」！　傻眼貓咪好奇上前聞東聞西

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▲洗澡遇到黃金鼠。（圖／網友Pinktutu授權提供）

喵：哪裡來的奇怪生物（圖／網友Pinktutu授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

翹家鼠的瘋狂歷險記！網友Pinktutu日前打開水龍頭後，就發現意外訪客「黃金鼠」從排水管鑽出來，這隻小老鼠不但不怕生，還大搖大擺地隨意走動，甚至一步步接近人類和貓咪。第一次看到老鼠的貓咪Cash，則好奇的在小傢伙身上聞來聞去，似乎是在想「哪來的陌生面孔。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪遇到黃金鼠。（圖／網友Pinktutu授權提供）

貓咪好奇地聞初次見面的小傢伙。

Pinktutu說，當時看到黃金鼠鑽出來，自己和貓咪都傻眼愣住，因為樓上的寵物鼠，竟翹家出來玩，還順著排水管溜進廁所。有趣的是，這隻走失的小老鼠，不但不驚慌失措，還主動靠近貓咪想跟牠做朋友；反觀初次見到老鼠的Cash，則在別人身上聞東聞西。這段與黃金鼠的奇妙緣分也讓Pinktutu直呼，「不可思議！因為電影才會出現的情節，竟真實上演。」

▲洗澡遇到黃金鼠。（圖／網友Pinktutu授權提供）

翹家出來玩的黃金鼠，清洗乾淨後已歸還給飼主。

照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，短短幾天就吸引6000多名網友按讚，500多則留言，許多網友表示，「老鼠離家出走冒險」、「主子心想，可惡！本來今晚可以加菜的」、「貓咪的眼神發亮，是新玩具！」、「貓咪想認養牠」、「鼠來寶～」、「能是同棟的寵物鼠越獄了」、「小老鼠偷渡厲害」、「比八點檔還扯：我家的貓找到你的寵物鼠了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲洗澡遇到黃金鼠。（圖／網友Pinktutu授權提供）

不怕生的小老鼠，還主動接近貓咪。

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關鍵字： 貓咪老鼠黃金鼠

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